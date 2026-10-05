Hutíes lanzan una oleada de misiles y drones contra objetivos militares y económicos dentro del territorio de Arabia Saudita

Las milicias hutíes informaron este lunes el lanzamiento de una serie de misiles y drones contra objetivos militares y económicos dentro del territorio de Arabia Saudita en represalia por los bombardeos en Yemen.

"Las Fuerzas Armadas yemeníes han llevado a cabo tres operaciones militares con un gran número de misiles balísticos y de crucero y drones", explicó el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sari.

En concreto, los hutíes atacaron el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad con "un ataque preciso y directo" que "ha causado alteraciones del tráfico aéreo".

También atacaron la refinería de la empresa petrolera Aramco en Rabigh con "un ataque preciso y directo" que ha provocado un incendio en el lugar.

Por último, en la tercera operación atacaron el Aeropuerto de Abha, la base aérea de Jamis Mushait, el cuartel de Aqifa (Asir) y "otros puntos críticos" de Najrán y Yizán.

Además, Sari reiteró la advertencia "a todas las aerolíneas internacionales" para que cesen los vuelos en el espacio aéreo saudita porque "es zona de operación de nuestras fuerzas, con la excepción del sagrado espacio aéreo de La Meca y Medina", lugares santos musulmanes por excelencia. "Declinamos cualquier responsabilidad por las consecuencias de ignorar esta advertencia", argumentó.

El portavoz militar hutí denunció la "agresión" saudita con 60 ataques aéreos en las últimas 24 horas contra la capital, Saná, y las provincias de Al Yauf, TAiz, Hajja, Sada y Marib que "han causado víctimas civiles, incluidos mujeres y niños". En total los hutíes han contabilizado 1.576 ataques saudíes desde el inicio de la última escalada.

(Imagen referencial: AP)

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