EE.UU. "sigue de cerca" el caso de una científica rusa que falleció en un centro de investigación de la peste en Siberia

El secretario de Estado, Marco Rubio, expresó su preocupación de que el incidente pudiera haber provocado la propagación de la peste neumónica, aunque señaló que no había motivos para alarmarse.
El gobierno de Estados Unidos está siguiendo de cerca el caso de una técnica de laboratorio rusa que falleció en un centro de investigación de la peste en Siberia.
El secretario de Estado, Marco Rubio, expresó su preocupación de que el incidente pudiera haber provocado la propagación de la peste neumónica, aunque señaló que no había motivos para alarmarse.
Al anunciar que la causa de la muerte fue una "neumonía de etiología indeterminada", el gobernador de Irkutsk declaró que no se habían hallado "microorganismos" relacionados con el trabajo de la mujer en sus "muestras biológicas".
Informes no confirmados sugerían que la mujer enfermó tras romper un tubo de ensayo que contenía el patógeno o después de una expedición a una región donde la peste circula de forma natural entre los roedores salvajes.
No se ha registrado ningún otro caso de personal del instituto que haya requerido atención médica desde el fallecimiento de la mujer, afirmó el gobernador de Irkutsk, Ígor Kobzev, citando a Rospotrebnadzor, el organismo ruso de supervisión de la salud y protección al consumidor.
Dicho organismo informó que un equipo de bioseguridad inspeccionó el Instituto Antipeste de Siberia y el Lejano Oriente, ubicado en Irkutsk, y no detectó ninguna situación de emergencia.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, instó a la población a no "hacer caso a diversos rumores" y a "confiar en las declaraciones oficiales de Rospotrebnadzor".
La semana pasada, medios rusos informaron que cerca de 200 personas que habían estado en contacto con la fallecida se encontraban bajo observación médica como medida de precaución.
Asimismo, cuatro países de Asia Central han intensificado sus controles de salud como consecuencia del incidente.
El vecino Kazajistán ha reforzado los controles de salud en los puestos fronterizos, al igual que Tayikistán y Kirguistán. Y Uzbekistán está levantando centros de cuarentena.
Cuando un periodista le pidió una "actualización sobre el caso sospechoso de peste en Rusia", Rubio declaró: "Al parecer, una trabajadora del laboratorio resultó infectada y existe la preocupación de que el contagio pudiera haberse propagado, al menos internamente; ya hemos visto cómo se aplican cuarentenas de este tipo".
"Si algo así se propaga fuera del entorno controlado, puede extenderse rápidamente. Por eso lo estamos observando y monitoreando de cerca. No creo que sea motivo de alarma, pero sí requiere atención y seguimiento, y eso es precisamente lo que estamos haciendo", añadió.
La mujer fallecida —cuyo nombre de pila, según los medios rusos, era Daria y tenía veintitantos años— había visitado recientemente la región de Buriatia, en la frontera con Mongolia.
La bacteria de la peste, Yersinia pestis —causante de la muerte de hasta la mitad de la población europea en el siglo XIV, cuando se la conocía como la Peste Negra—, se encuentra en la zona entre roedores como las marmotas.
Fue a raíz de un brote ocurrido en la década de 1920 cuando, hace poco más de un siglo, se fundó el Instituto Antipeste de Siberia y el Lejano Oriente.
(Imagen: Science Artwork/Science Photo Library/Getty)
PURANOTICIA // BBC MUNDO