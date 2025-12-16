Trump ordena el bloqueo "total y completo" de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela

El presidente estadounidense Donald Trump ordenó este martes un bloqueo "total y completo" de todos los buques petroleros sancionados que entran o salen de Venezuela.

En una publicación en Truth Social, acusó a Venezuela de robar activos estadounidenses, como petróleo y tierras, y de "terrorismo, narcotráfico y trata de personas" .

"Por lo tanto, hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela", añadió.

Esto ocurre una semana después de que Estados Unidos incautara un petrolero frente a las costas de Venezuela, una medida que representa una escalada significativa en la campaña de presión de Washington contra el gobierno del líder venezolano Nicolás Maduro.

"Algo nunca visto"

En su publicación de este martes, el presidente Trump dijo que "Venezuela está completamente rodeada por la mayor armada jamás reunida en la historia de Sudamérica", en alusión al despliegue del ejército de EE.UU. en la zona.

"Solo se hará más grande y el impacto que supondrá para ellos será algo nunca visto, hasta que devuelvan a los Estados Unidos de América todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron anteriormente".

También acusó al gobierno de Maduro de utilizar petróleo robado para "financiarse a sí mismos, el terrorismo relacionado con las drogas, el tráfico de personas, los asesinatos y los secuestros".