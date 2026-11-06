Trump nombra al "arquitecto" de su política migratoria como nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca

El presidente Donald Trump anunció este viernes que Stephen Miller, considerado el arquitecto de su agresiva política migratoria, reemplazará a Susie Wiles como jefe de gabinete de la Casa Blanca.

En un mensaje compartido en su red Truth Social, el mandatario lo describió como su "más leal y confiable aliado" y dijo que tomó la decisión porque "quería hacer un cambio".

La noticia llega después de que los republicanos sufrieran una serie de importantes derrotas el martes en las elecciones de medio mandato que llevaron a la pérdida del control de ambas cámaras del Congreso.

Los analistas concuerdan en que los resultados son en parte el reflejo de la frustración de los votantes ante la situación económica, que Trump había prometido mejorar, y el malestar hacia la política migratoria del gobierno federal.

Leal a Trump y uno de sus aliados más cercanos, Miller apoyó al presidente después de su derrota en las elecciones de 2020 y ha sido el arquitecto de algunas de sus políticas de inmigración y deportación más controvertidas.

Funcionarios de la Casa Blanca le dijeron a Reuters que la elección de Miller sugiere que Trump adoptará un enfoque agresivo en la política interna.