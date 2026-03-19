Trump minimiza alza del precio del petróleo y el gas por la guerra en Irán: "Pensé que los números serían peores"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia este jueves a la subida del precio del petróleo y el gas por la espiral de conflicto en Irán que ya se extiende a toda la región del Golfo.

"Pensé que los números serían peores. Pensé que subirían más de lo que lo hicieron. Pero estamos haciendo esta incursión y, cuando termine, tendremos un mundo mucho más seguro", aseguró el líder norteamericano en declaraciones desde el Despacho Oval antes de reunirse con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

En este sentido, reconoció que la marcha de la economía "era excelente" antes de la guerra en Irán, y los precios del petróleo "eran muy bajos". "Todo era fantástico. Y vi lo que estaba pasando en Irán y dije: odio tener que hacer esta incursión, pero vamos a tener que hacerlo", argumentó.

Trump explicó que era consciente de que los precios del crudo se dispararían con la ofensiva sorpresa contra Irán, pero indicó que consideraba que el escenario económico sería "mucho peor", por lo que minimizó las consecuencias y adelantantó que el efecto no será tan grave porque la guerra "se va a acabar pronto".

"Dije: 'si hacemos esto, los precios del petróleo subirán, la economía bajará un poco'. Pensé que sería peor, mucho peor, en realidad. Pensé que había una posibilidad de que fuera mucho peor", reflexionó, indicando que ahora la situación "no está mal" y adelantando que "se va a acabar bastante pronto".

(Imagen: Alex Brandon / Associated Press)

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