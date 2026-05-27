Esposa de Biden dice que pensó que el expresidente estaba sufriendo un derrame cerebral durante debate de 2024

La entrevista de la exprimera dama con Rita Braver, del programa CBS News Sunday Morning, se emitirá este domingo.

Jill Biden ha permanecido al lado de su esposo a lo largo de su carrera durante décadas, desde su etapa como senador por Delaware hasta sus años como presidente.

Fue considerada una de sus asesoras más influyentes durante su presidencia, y una de las personas que, en última instancia, lo animaron a retirarse de la contienda electoral de 2024.

Después del debate de junio de 2024 —que se celebró meses antes de las elecciones presidenciales—, los demócratas expresaron su inquietud ante el titubeante desempeño del presidente en el mismo.

En aquel momento, la campaña de Biden insistió en que el presidente no renunciaría a su candidatura demócrata y que volvería a debatir con Donald Trump.

Durante el debate, entre dos hombres que aspiraban a un segundo mandato, Biden y Trump se enfrentaron en torno a temas fundamentales como la inmigración, la economía y los derechos reproductivos.

Sin embargo, el "arranque lento" de Biden —tal como lo calificó su propia vicepresidenta, Kamala Harris— dejó preocupados a algunos líderes demócratas.