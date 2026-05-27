Marco Rubio ve "algunos avances" en negociaciones para poner fin a la guerra contra Irán

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este miércoles que se han logrado "algunos avances" en el marco de las negociaciones con Irán para poner fin al conflicto iniciado el pasado 28 de febrero tras la ofensiva liderada por Washington junto con Israel.

"Creo que se han logrado algunos avances y hay cierto interés. Veremos en las próximas horas y días si se puede hacer más. Solo quiero recordarles a todos, señor presidente, que usted sabe bien que tiene otras opciones disponibles si esto no funciona", dijo, dirigiéndose al presidente de Estados Unidos durante una reunión de gabinete.

Además, subrayó nuevamente que Trump siempre ha expresado su preferencia de solucionar los conflictos a través del diálogo. "La diplomacia siempre es la primera opción", dijo, reiterando, además, que Washington prefiere "la vía diplomática" y dará "todas las oportunidades" posibles a fin de que tenga "éxito".

En este sentido, apuntó a que el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, y el asesor de la Casa Blanca y yerno de Donald Trump, Jared Kushner, así como el vicepresidente JD Vance, seguirán trabajando para intentar alcanzar un acuerdo.

"Irán nunca va a tener un arma nuclear. Y si los acontecimientos recientes han servido para algo, es para recordarnos una vez más que son el principal patrocinador del terrorismo en el mundo y que jamás podrán tener un arma nuclear", enfatizó.

Sus palabras se producen después de que la Casa Blanca haya tachado de "total invención" el marco para el acuerdo que, según informaciones de medios oficiales iraníes, estarían negociando Washington y Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz y que daría a Irán el control del estratégico paso.

(Imagen: AP Images)

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