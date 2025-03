Trump luego de tensa discusión con Zelenski: "Ese no es un hombre que busque la paz"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló este sábado que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski –con quien sostuvo una fuerte discusión este viernes en la Casa Blanca– no está interesado "en lograr la paz", sino que en criticar al líder ruso, Vladimir Putin.

"No tiene por qué quedarse ahí y decir sobre Putin esto, sobre Putin aquello, todas cosas negativas", indicó el Mandatario en declaraciones a los periodistas.

En este sentido, aseguró que "lo que tiene que hacer" Zelenski es "hacer la paz", agregando que "no tiene por qué quedarse ahí y decir cosas negativas sobre Putin. Tiene que decir que quiere hacer la paz".

"No quiero seguir luchando en una guerra. Su gente está muriendo. No tiene las cartas en la mano, para que lo entiendan", insistió Trump, añadiendo que el dirigente ruso quiere retornar a la Casa Blanca tras el encontrón público "ahora mismo". "Pero no puedo hacerlo", recalcó el estadounidense.

Al ser preguntado si estaba evaluando la posibilidad de reducir la ayuda militar a Ucrania, contestó que "no importa lo que esté considerando. Solo les diré esto: vieron lo que yo vi hoy. Ese no es un hombre que busque la paz, y lo único que me importa es saber si quiere poner fin al derramamiento de sangre".

Trump recibió este viernes a Zelenski en la Casa Blanca con el fin de culminar las negociaciones para un acuerdo crucial sobre las tierras raras ucranianas, un pacto que garantizaba la continuación de la asistencia del país norteamericano contra la invasión de Rusia, a cambio del acceso a estos recursos.

Sin embargo, durante la reunión, Zelenski abandonó la residencia presidencial en solitario, sin hacer declaraciones, y sin firmar el acuerdo -considerado como una de las últimas esperanzas para preservar la vinculación entre Kiev y Washington- tras una discusión casi a los gritos con el mandatario estadounidense ante los principales medios de comunicación reunidos en el Despacho Oval.

PURANOTICIA