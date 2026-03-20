Trump llama "cobardes" a los países de la OTAN por no ayudarle a desbloquear el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó "cobardes" a sus aliados de la OTAN al considerar que no cooperan en los esfuerzos para desbloquear el estrecho de Ormuz.

El mandatario afirmó que a los miembros de la alianza atlántica les resultaría "fácil" permitir que los barcos transiten de forma segura a través de este corredor, cuyo tráfico está bloqueado por las amenazas de Irán en plena guerra en la región.

"¡Sin EE. UU., la OTAN es un tigre de papel! No quisieron unirse a la lucha para detener a un Irán con capacidad nuclear", publicó el líder estadounidense en su red social Truth Social.

Y agregó: "Ahora que esa batalla se ha GANADO militarmente -con muy poco peligro para ellos- se quejan de los elevados precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz; una maniobra militar sencilla que constituye la única razón detrás de los altos precios del crudo".

"Sería tan fácil para ellos hacerlo, y con tan poco riesgo. ¡COBARDES, y nosotros lo RECORDAREMOS!", sentencia en su publicación.

La crítica de Trump se produce pocos días después de que los aliados europeos de la OTAN se resistieran a la solicitud de Washington de ayudar a desbloquear el estrecho.

"Carecemos del mandato de las Naciones Unidas, la Unión Europea o la OTAN, exigido por la Ley Fundamental. Por lo tanto, desde el principio quedó claro que esta guerra no es asunto de la OTAN", dijo el canciller alemán, Friedrich Merz, al explicar la posición de su país durante una rueda de prensa en Berlín a inicios de semana.