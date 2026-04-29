Trump lanza ultimátum a Irán con polémica imagen de IA: "Más les vale espabilar pronto"

Debido al estancamiento en las conversaciones por las discrepancias entre las partes, este miércoles el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, exigió a la nación islámica que "espabile pronto". El objetivo de este llamado es concretar exitosamente las negociaciones que buscan terminar con la sorpresiva ofensiva militar iniciada el 28 de febrero por las fuerzas estadounidenses e israelíes en territorio iraní.

A través de sus redes sociales, el jefe de Estado norteamericano publicó una gráfica generada mediante inteligencia artificial, donde aparece portando un fusil de asalto en medio de un escenario con explosiones, acompañada de la frase: "Se acabó el señor simpático". Junto a esta ilustración, el gobernante escribió textualmente: "Irán no logra organizarse. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale espabilar pronto!".

Esta publicación surge apenas un día después de que el inquilino de la Casa Blanca afirmara que desde Teherán le comunicaron que sus autoridades se encuentran "en estado de colapso". Dicha aseveración fue desmentida por el régimen iraní, el cual ya habría enviado a Washington un planteamiento para alcanzar la paz, con la condición de dejar fuera de la mesa su programa atómico. Cabe recordar que este último punto era precisamente el foco de las tratativas cuando Israel y Estados Unidos desplegaron su ataque conjunto.

Con Pakistán actuando como mediador, el proceso de diálogo acumula varias jornadas paralizado. Las profundas brechas entre ambas posturas han bloqueado la posibilidad de concretar una segunda cita en Islamabad, la capital paquistaní. Dicha ciudad fue el escenario del primer encuentro presencial luego de que se pactara el cese al fuego del 8 de abril, una medida que Donald Trump ha decidido prorrogar desde aquel momento sin establecer una fecha límite.

PURANOTICIA