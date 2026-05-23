Miles de personas marchan en Madrid pidiendo dimisión del Presidente Sánchez

Miles de personas se sumaron este sábado a la denominada "Marcha por la dignidad", que recorrió el centro de Madrid para pedir la dimisión del Presidente Pedro Sánchez.

La protesta fue convocada por Sociedad Civil Española, a la que se han sumado los partidos Vox y el PP.

Sociedad Civil Española coordina a más de 150 asociaciones civiles, y la marcha comenzó en la Plaza de Colón con dirección al Arco de Moncloa, cerca de la sede de la Presidencia del Gobierno.

Bajo el lema "¡Sánchez, dimisión ya!", y portando multitud de banderas hispanas, los asistentes corearon diferentes consignas contra el Ejecutivo de coalición que comparten PSOE y Sumar, y también contra algunos medios de comunicación que cubrían la manifestación.

Dirigentes del PP, encabezados por su portavoz en el Senado, Alicia García, y de Vox, liderados por su presidente, Santiago Abascal, se unieron a la marcha para solicitar la salida de Sánchez por el "desastre" al que, a su juicio, está llevando a España.

Vox mostró su propia pancarta, en la que podía leerse "Echar a Sánchez también es prioridad nacional", que sujetaban Abascal, el eurodiputado Jorge Buxadé y la portavoz en la Asamblea e Madrid y dirigente nacional Isabel Pérez Moñino, entre otros.

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