Trump lanza dura advertencia a Delcy Rodríguez tras captura de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este domingo una directa advertencia a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, quien asumirá las funciones presidenciales tras la captura de Nicolás Maduro, señalando que “pagará un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro” si no actúa conforme a los intereses de Washington.

En una entrevista telefónica con la revista The Atlantic, Trump aseguró que no tolerará un rechazo frontal de Rodríguez a la operación militar estadounidense que terminó con la detención del mandatario venezolano, marcando un giro respecto de sus declaraciones previas, donde había sugerido una eventual disposición de la autoridad venezolana a colaborar.

El mandatario estadounidense defendió abiertamente la necesidad de un cambio de régimen en Venezuela, calificando al país como “totalmente fallido” y afirmando que la reconstrucción institucional es preferible al escenario actual. “No puede ir a peor”, sostuvo, en un discurso que refuerza la postura intervencionista de su administración.

Trump también afirmó que Estados Unidos debe mantener el control del hemisferio occidental, aunque precisó que las decisiones recientes no responden únicamente a razones geográficas, sino a evaluaciones país por país, dejando abierta la posibilidad de nuevas acciones militares o políticas en otros territorios.

En esa línea, el presidente volvió a mencionar explícitamente a Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, asegurando que “EE.UU. necesita absolutamente Groenlandia” por razones estratégicas y de defensa frente a la presencia de Rusia y China, sugiriendo que la operación en Venezuela podría marcar un precedente con repercusiones globales.

