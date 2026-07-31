Francia refuerza los controles en la frontera con España tras la crisis migratoria en Ceuta

El Gobierno de Francia ha reforzado los controles en la frontera con España a raíz de la crisis migratoria registrada en Ceuta desde este jueves, una situación que se mantiene durante la jornada de este viernes.

"Ante la situación constatada en el enclave de Ceuta, desde anoche he dado instrucciones para reforzar sin demora los controles en la frontera española", ha indicado el ministro del Interior galo, Laurent Nuñez, en un mensaje en redes sociales en respuesta a la crisis vivida en la ciudad autónoma.

El ministro ha confirmado además que las autoridades francesas han activado a la Fuerza Fronteriza de Intervención Rápida con el objetivo de "realizar controles en profundidad".

En una entrevista con la emisora RTL, Nuñez ha recordado que Francia ya mantiene controles en la frontera con España, los cuales, según ha explicado, se han venido reforzando en los últimos años.

"Contamos con una fuerza móvil que está presente de forma permanente y que refuerza dichos controles", ha recalcado.

Asimismo, el titular de Interior ha señalado que mantiene contacto con el Gobierno español para hacer seguimiento de la situación.

"Ayer (jueves) hablé con mi homólogo español y ahora tenemos previsto volver a hablar. Así pues, evidentemente tomaremos medidas si se produjeran movimientos hacia el territorio nacional", ha subrayado, para concluir que los controles en el paso fronterizo "como es lógico" se van a "reforzar".

Mientras tanto, Ceuta ha amanecido este viernes con un flujo constante de personas procedentes de Marruecos, después de una madrugada en la que la llegada de migrantes por la zona fronteriza no cesó.

Miles de inmigrantes han accedido a la ciudad autónoma desde este jueves, tanto a nado como a pie bordeando el espigón que separa Ceuta de Marruecos, en el marco de una crisis migratoria que continúa activa.

PURANOTICIA