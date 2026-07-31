Hamás acepta hoja de ruta para próximas fases del alto al fuego en la Franja de Gaza

La Junta de Paz para Gaza confirmó que Hamás aceptó una hoja de ruta detallada para implementar las próximas etapas del alto al fuego en la Franja de Gaza, tras meses de negociaciones. El plan contempla medidas en materia de seguridad, ayuda humanitaria, reconstrucción y un proceso gradual de desarme del grupo palestino.

A través de una declaración, el organismo señaló que el acuerdo "pone fin a meses de intensas negociaciones de buena fe" y se enmarca en la propuesta impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para establecer una nueva gobernanza en el enclave palestino.

Según la Junta de Paz, la hoja de ruta incluye disposiciones sobre seguridad, asistencia humanitaria y un proceso de reconstrucción y recuperación económica de Gaza, en línea con el plan presentado y con la resolución 2803 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Asimismo, destacó que se trata de un "avance histórico", ya que, por primera vez, Hamás se comprometió oficialmente a un plan para renunciar a todas sus armas, proceso que estaría seguido por la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza.

El organismo agregó que el acuerdo busca entregar beneficios a la población gazatí, además de mayores garantías de seguridad para Israel. En ese contexto, indicó que ahora el foco estará puesto en la implementación del plan, el que contempla una transición gradual hacia una nueva administración respaldada por una Fuerza Internacional de Estabilización y el fortalecimiento del Estado de derecho y la ayuda humanitaria.

NEGOCIACIONES COMPLEJAS

Por su parte, Ghazi Hamad, integrante de la delegación negociadora de Hamás, calificó las conversaciones como "difíciles", aunque aseguró que el movimiento buscó alcanzar "la mejor solución posible para el futuro del pueblo palestino en la Franja de Gaza".

En declaraciones a la cadena Al Jazeera, explicó que Hamás realizó concesiones con el objetivo de proteger a la población palestina de la violencia y del desplazamiento forzado.

Además, precisó que el desarme estará condicionado a la retirada de las tropas israelíes, al ingreso del Comité Nacional para la Administración de Gaza y al inicio del proceso de reconstrucción. También afirmó que el inventario y almacenamiento del armamento no comenzará hasta que concluya la primera fase del acuerdo.

El martes, Hamás confirmó el envío de una delegación a El Cairo para reunirse con representantes de Egipto, Qatar y Turquía, con el objetivo de abordar la segunda etapa del plan impulsado por Estados Unidos para el futuro de Gaza.

PURANOTICIA