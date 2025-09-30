Trump justifica ante los altos mandos del Ejército de EE.UU. el despliegue de tropas dentro del país

"Después de gastar billones de dólares en defender las fronteras de países extranjeros, con su ayuda, a partir de ahora defenderemos las fronteras de nuestro país. No vamos a permitir que esto suceda. [El expresidente] Biden dejó entrar a personas de prisiones, instituciones mentales, traficantes de drogas, asesinos", aseveró.

Por ello aseguró que además de cerrar la frontera y limitar la migración, desplegó a la Guardia Nacional y fuerzas militares en ciudades como Washington DC para "limpiarlas" de la criminalidad .

"Eso también es una guerra. Es una guerra desde dentro" , señaló, además de prometer más despliegues pen otras metrópolis con altos índices delictivos. "Le dije a Pete [Hegseth] que deberíamos utilizar algunas de estas ciudades peligrosas como campos de entrenamiento para nuestro ejército, la Guardia Nacional, porque muy pronto iremos a Chicago. Es una gran ciudad con un gobernador incompetente. Un gobernador estúpido".

Los demócratas y otros críticos del uso de tropas dentro de EE.UU. han señalado que el presidente se está extralimitando en su poder con el uso de fuerzas federales , además de que esto limita las libertades de los ciudadanos.

En la reunión de este martes había cientos de altos mandos militares, entre ellos generales y almirantes desplegados por todo el mundo, quienes escucharon en silencio los mensajes de Trump y Hegseth.

"EL MÁS ALTO NIVEL MASCULINO"

Antes del discurso de Trump, su secretario de Defensa anunció que el ejército exigirá a su personal que cumplan el "más alto nivel masculino" en las pruebas de aptitud física, reconociendo que la medida puede excluir a algunas mujeres del servicio.

"Las normas deben ser uniformes, neutras en cuanto al género y estrictas", dijo Hegseth a los altos mandos militares.

El mensaje de Hegseth se centró en la cultura del ejército estadounidense, la formación, el liderazgo y la "corrección de décadas de decadencia", incluidos los programas DEI (diversidad, equidad e inclusión) y el fomento de un cuerpo de oficiales "reacios al riesgo".

El secretario señaló que muchos oficiales se habían sentido desconcertados por las "distracciones del cambio climático", la "basura woke" y el temor a ser tachados de líderes "tóxicos".

Además de anunciar cambios en las normas de aptitud física, Hegseth prometió poner fin a la "era de las apariencias poco profesionales", incluidas las licencias para usar barba, y a los procedimientos para hacer denuncias anónimas, como parte de cambios más amplios en los departamentos.

También se refirió a sus anteriores despidos de altos mandos, afirmando que se guió por "su instinto" y se deshizo de los militares que creía que no se apartarían de las políticas establecidas en anteriores administraciones.

"Estoy seguro de que se producirán más cambios en la dirección", afirmó.

La cumbre, celebrada en la base de Quantico del Cuerpo de Marines, una extensa instalación de unas 22.250 hectáreas situada en Virginia, contó con un dispositivo de seguridad extremadamente estricto.

Supuso una rara reunión de tantos altos mandos en un mismo lugar.