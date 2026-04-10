Trump interviene en elecciones húngaras y pide votar por Orbán con respaldo “total y absoluto”

De cara a las elecciones que se celebrarán en el país europeo este próximo 12 de abril, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, recibió un fuerte espaldarazo por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario estadounidense solicitó el apoyo en las urnas para el político húngaro, a quien definió como un "líder verdaderamente firme y poderoso".

A través de una publicación en su propia red social, el actual inquilino de la Casa Blanca hizo un llamado directo a la ciudadanía húngara para "votar por Viktor Orbán" durante la jornada de este domingo. En su mensaje, expresó: "Orbán es un líder verdaderamente firme y poderoso, con un historial probado de resultados fenomenales. Lucha incansablemente por su gran país y su pueblo, y los ama, tal y como yo lo hago por Estados Unidos".

El jefe de Estado norteamericano recordó su respaldo previo al líder húngaro durante su reelección en los comicios de 2022, asegurando sentirse "orgulloso" de aquella decisión. En esa misma línea, remarcó que resulta un "honor" tener la oportunidad de "volver a hacerlo" junto a quien catalogó como su "verdadero amigo, luchador y ganador".

Para reafirmar su postura, el titular del Ejecutivo estadounidense enfatizó su confianza en el candidato europeo mediante la siguiente declaración: "Cuenta con mi respaldo total y absoluto para su reelección como primer ministro de Hungría: Viktor Orbán nunca decepcionará al gran pueblo de Hungría. ¡Lo apoyo totalmente!".

El magnate republicano también dedicó palabras a la gestión del mandatario europeo, que ya lleva 16 años en el cargo. Lo describió como un hombre que "trabaja duro" con el objetivo de "proteger" a su país, mientras simultáneamente "hace crecer la economía y el empleo, promueve el comercio, detiene la inmigración ilegal y garantiza la ley y el orden". Asimismo, subrayó que los vínculos bilaterales entre Washington y Budapest "han alcanzado nuevas cotas de cooperación y logros espectaculares".

"Espero seguir colaborando estrechamente con él para que nuestros países puedan avanzar aún más por este formidable camino hacia el éxito y la cooperación", culminó el líder norteamericano. Cabe mencionar que, durante esta semana, su vicepresidente, JD Vance, se trasladó hasta el país europeo con el fin de respaldar al candidato ultraderechista. Este viaje se produce frente a lo que se considera como "uno de los peores casos de injerencia extranjera", haciendo alusión a una supuesta campaña orquestada en la Unión Europea para que caiga Orbán.

PURANOTICIA