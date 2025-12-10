Trump informó que EE.UU. incautó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela

Estados Unidos ha intensificado su despliegue militar frente a las costas de Venezuela alegando que su objetivo es combatir el narcotráfico, mientras el gobierno de Caracas acusa a Washington de querer de derrocar al gobierno de Maduro y apoderarse de las reservas petroleras venezolanas.
La Guardia Costera de Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela, informó este miércoles Donald Trump.
"Acabamos de incautar un petrolero frente a la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande; de hecho, el más grande que se haya incautado jamás", declaró el presidente estadounidense frente a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.
La operación, que provocó un moderado repunte de los precios internacionales del crudo, supone una nueva escalada en la tensión de la relación entre Washington y Caracas.
Las autoridades estadounidenses no han revelado por el momento el nombre del buque interceptado, la bandera bajo la que navegaba o el punto exacto en el que se produjo la incautación.
Cabe recordar que Estados Unidos ha intensificado su despliegue militar frente a las costas de Venezuela en las últimas semanas, alegando que su objetivo es combatir el narcotráfico, mientras el gobierno de Caracas acusa a Washington de querer de derrocar al gobierno de Maduro y apoderarse de las reservas petroleras venezolanas.
(Imagen: AFP via Getty Images)
PURANOTICIA // BBC MUNDO