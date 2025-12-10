Trump informó que EE.UU. incautó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela

La Guardia Costera de Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela, informó este miércoles Donald Trump.

"Acabamos de incautar un petrolero frente a la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande; de hecho, el más grande que se haya incautado jamás", declaró el presidente estadounidense frente a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

La operación, que provocó un moderado repunte de los precios internacionales del crudo, supone una nueva escalada en la tensión de la relación entre Washington y Caracas.

Las autoridades estadounidenses no han revelado por el momento el nombre del buque interceptado, la bandera bajo la que navegaba o el punto exacto en el que se produjo la incautación.