Muere a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy por un agresivo cáncer

En un ensayo titulado "Una batalla con mi sangre", que escribió poco más de un mes antes de su muerte, Schlossberg explicó que fue diagnosticada de leucemia mieloide aguda después de dar a luz por segunda vez en mayo de 2024.

"Mi primer pensamiento fue que mis hijos, cuyas caras veo constantemente en mi mente, no me recordarán", escribió.

Explicó entonces que, a pesar del tratamiento, que incluyó un trasplante de médula ósea y quimioterapia, los médicos le comunicaron que sus perspectivas no eran buenas.

También escribió sobre el dolor que temía que su muerte causara a su familia, que ya ha sufrido múltiples tragedias personales.

Su abuelo, el presidente Kennedy, fue asesinado en 1963 y su tío, John F. Kennedy Jr., murió en 1999 a los 38 años en un accidente de avioneta.

"Durante toda mi vida he intentado ser buena, ser una buena estudiante, una buena hermana y una buena hija, y proteger a mi madre y nunca disgustarla ni enfadarla", escribió Schlossberg.

"Ahora he añadido una nueva tragedia a su vida, a la vida de nuestra familia, y no hay nada que pueda hacer para evitarlo", sentenció.

También habló de su estilo de vida saludable, que incluía correr, esquiar e incluso una vez nadar en el río Hudson de Nueva York, algo que hizo "para recaudar fondos para la Sociedad de Lucha contra la Leucemia y Linfoma" antes de conocer su enfermedad.

A comienzos de noviembre su hermano, Jack Schlossberg, anunció sus planes de presentarse al Congreso en representación del estado de Nueva York.