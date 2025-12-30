Gobierno de Petro incrementa en más de un 23% el salario mínimo en Colombia y desata una lluvia de críticas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, decretó un alza del 23,8% para el salario mínimo de 2026.

La cifra, que reciben 2,4 millones de trabajadores en el país, quedará en 2 millones de pesos mensuales (unos 533 dólares), incluyendo el auxilio de transporte por 249.095 pesos.

Se trata del aumento más alto desde 1997, cuando subió más de un 20%, superando los incrementos vistos en 2022, 2023 y 2024, cuando fueron del 13%, 9% y 5%, respectivamente.

El mandatario colombiano explicó que la subida de este año “se ha hecho con base en los estándares internacionales del salario mínimo vital”.

“El salario o el ingreso vital familiar, no es individual, porque los trabajadores y trabajadoras en general no viven solos”, complementó.

“Un salario mínimo que garantice que la familia pueda tener lo mínimo vital”, agregó, da la oportunidad de “reproducirse en dignidad”.

Cabe señalar que el aumento llega por decreto tras el fracaso del diálogo tripartito que cerró sin acuerdo el pasado 15 de diciembre.

CRÍTICAS

Analistas y políticos opositores advirtieron que se trata de una medida sin base técnica y que buscaría contrarrestar la imagen negativa del presidente.

Varios economistas advierten que el aumento podría tener impactos negativos sobre la inflación, la informalidad y el costo de vida.

"Un aumento muy por encima de la inflación es un empujón que no es duradero porque se transmite en más inflación, con un efecto macroeconómico que desestabilizaría la economía colombiana", dijo Jorge Restrepo, profesor de economía de la Universidad Javeriana.

Los empresarios también alzaron su voz contra este aumento salarial. "Como resultado de una decisión unilateral del gobierno, se generan grandes riesgos para los hogares y la economía colombiana especialmente los relacionados con el efecto sobre la inflación y los precios de múltiples bienes y servicios, el empleo, y hasta las finanzas públicas", manifestó en un comunicado el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master.

(Imagen referencial: BBVA)

PURANOTICIA