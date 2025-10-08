Trump exige cárcel para alcalde de Chicago y gobernador de Illinois por “no proteger” a agentes de inmigración

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que tanto el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, como el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, ambos del Partido Demócrata, "deberían estar en la cárcel" por no "proteger" a los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Así lo ha reclamado Trump en un mensaje publicado en la red Truth Social, en pleno pulso entre las distintas administraciones por la orden dada desde la Casa Blanca para desplegar fuerzas federales en las calles de Chicago, que ha motivado ya un recurso ante los tribunales.

Trump, que sigue la línea emprendida ya en otras ciudades gobernadas por la oposición, alega que se trata de una medida necesaria para garantizar la seguridad, mientras que las autoridades locales sostienen que la Administración central se extralimita en sus competencias.

El Gobierno federal ha intensificado además las redadas migratorias, lo que ha llevado al alcalde de Chicago a decretar "zonas libres de ICE", para impedir que los agentes de este organismos puedan servirse de propiedades municipales para llevar a cabo sus operaciones.

