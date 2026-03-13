Ciudadano chino fue detenido por el contrabando de 2 mil hormigas reina en un aeropuerto de Kenia

"Se recuperaron otras 300 hormigas vivas ocultas en tres rollos de papel higiénico dentro del equipaje", añadió.

El fiscal solicitó al tribunal que permitiera el examen forense de los dispositivos electrónicos del sospechoso, como su celular y computadora personal.

Duncan Juma, un alto funcionario del KWS, declaró a la BBC que se esperaban más detenciones a medida que los investigadores ampliaban su investigación a otras ciudades kenianas donde se sospecha que se estaba llevando a cabo la recolección de hormigas.

En mayo pasado, un tribunal keniano condenó a cuatro hombres a un año de prisión o a una multa de US$7.700 por intentar sacar del país miles de hormigas reinas vivas, en un caso sin precedentes.

Los cuatro sospechosos —dos belgas, un vietnamita y un keniano— se declararon culpables de los cargos tras su detención en lo que el KWS describió como "una operación coordinada y basada en información de inteligencia".

Los belgas declararon ante el tribunal que recolectaban las codiciadas hormigas como hobby y que no creían que fuera ilegal.

Los investigadores afirman ahora que Zhang era el cerebro de esta red de tráfico, pero al parecer escapó de Kenia el año pasado utilizando un pasaporte diferente.

El miércoles, el tribunal permitió a los fiscales detenerlo durante cinco días para que los detectives pudieran llevar a cabo más investigaciones.

El KWS, más acostumbrado a proteger a animales de mayor tamaño, como leones y elefantes, describió la sentencia del año pasado como un "caso histórico".

Las hormigas incautadas el año pasado eran hormigas cosechadoras gigantes africanas que, según el KWS, son importantes desde el punto de vista ecológico, ya que su eliminación del ecosistema podría alterar la salud del suelo y la biodiversidad.