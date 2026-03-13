Secretario de Defensa de EE.UU. afirma que el nuevo líder supremo de Irán quedó "desfigurado" tras ataque

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este viernes que el nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtabá Jameneí, quedó "desfigurado" durante uno de los ataques perpetrados por Estados Unidos en el marco de la ofensiva lanzada junto a Israel el pasado 28 de febrero contra el país.

La autoridad indicó durante una rueda de prensa que Jameneí "resultó herido", pero sigue con vida, y recalcó que los líderes iraníes se encuentran "significativamente debilitados como resultado de las operaciones militares estadounidenses". "No están en buena forma, están desesperados y escondidos", añadió.

"Están bajo tierra, escondiéndose como ratas", aseguró, al tiempo que puso en duda que el primer mensaje dado por Jamenei a la nación fuera real.

"Lanzó un mensaje, uno débil, de hecho, pero no había voz ni video", recalcó. "Irán tiene muchas cámaras y muchas grabadoras de voz, ¿por qué optar por la versión escrita? Creo que todos sabemos por qué", apuntó.

Así, recordó que Alí Jamenei "está muerto" y acusó a su hijo de "tener miedo". "Está herido, se ha dado a la fuga y carece de legitimidad. Es un desastre para ellos", ha subrayado.

(Imagen: Agencia Tasnim)

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