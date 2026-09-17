Trump excluye productos canadienses de las contrataciones del Gobierno de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorando presidencial para excluir productos de origen canadiense de las contrataciones del Gobierno federal, en línea con la amenaza que lanzó, en medio de la escalada arancelaria con Ottawa.

"El presidente Donald Trump firmó un memorando presidencial para identificar y tomar medidas a fin de excluir productos de origen canadiense de las contrataciones del gobierno civil federal, en respuesta a las medidas de Canadá que han negado a las empresas estadounidenses el acceso a los mercados de contratación federales y provinciales de dicho país", señala la nota publicada por la Casa Blanca.

En el memorando, Trump ordena al director de la Oficina de Gestión y Presupuesto, Russell Vought, y al representante comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, "identificar y adoptar todas las medidas permitidas por la legislación aplicable respecto a los artículos de origen canadiense en el sistema federal de contratación pública civil que puedan, cuando esté justificado, ser excluidos o declarados no disponibles para su adquisición".

Asimismo, instó a Vought a "informar a los departamentos y organismos ejecutivos pertinentes (...) sobre las alternativas nacionales" a las importaciones provenientes de Canadá, además de comunicarle los avances en esta materia, mientras Greer "continúa supervisando el trato que Canadá dispensa a los artículos de origen estadounidense".

El mandatario estadounidense justificó la medida alegando la imposición "injustificada" por parte de Ottawa de "nuevas barreras a las empresas estadounidenses" que buscan acceder al mercado de contratación pública del Gobierno canadiense. Como ejemplo, mencionó la política de "Compra canadiense" ("Buy Canadian").

Además, Trump acusó limitaciones al acceso de empresas estadounidenses a la contratación pública en algunas provincias de Canadá, mientras, según sostuvo, "las empresas canadienses siguen disfrutando de un acceso preferente al sistema de contratación pública del Gobierno de Estados Unidos".

El líder republicano ya había lanzado esta amenaza el martes de la semana pasada, luego de que Canadá anunciara la imposición de aranceles de entre 15% y 50% a productos derivados del acero y el aluminio, además de artículos básicos como lácteos, pescado y mariscos.

Estas medidas fueron adoptadas en respuesta a los gravámenes establecidos previamente por Washington, luego del fracaso de las conversaciones bilaterales entre ambos países.

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