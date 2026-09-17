Milei admite que comentario de Trump sobre Malvinas fue el detonante de su nueva campaña de soberanía

El presidente de Argentina, Javier Milei, reconoció que el comentario de Donald Trump sobre una eventual revisión de la postura de Estados Unidos frente a las islas Malvinas fue el detonante de la nueva campaña argentina por la soberanía del archipiélago, territorio cuya soberanía disputa con Reino Unido, respaldado históricamente por Washington.

"La cadena es disparada por el comentario de Donald Trump acerca de que estaba revisando la posición frente a Malvinas", ha declarado el mandatario argentino en un podcast del grupo mediático Neura Media. En la misma intervención, ha reconocido que "Trump dice lo que dice porque (...) lo que le reclama a Inglaterra es que no lo apoyó" en la guerra contra Irán.

De esta manera, Milei ha descartado que las medidas adoptadas contra empresas que explotan recursos en torno a las islas respondan a un propósito electoralista. En cambio, ha atribuido esas interpretaciones a "estupideces" de "los pésimos analistas políticos que tenemos en Argentina".

Consultado sobre si el giro de Buenos Aires respecto al archipiélago se mantendría en caso de que Trump dejara de gobernar Estados Unidos, el presidente argentino ha evitado especular al respecto, al considerar que se trata de "una conjetura" que no le ha parecido "interesante desde la toma de decisiones".

En su análisis, Milei ha aludido a un "reordenamiento mundial", en el que la Administración Trump estaría buscando "alinear todo el continente americano, digamos, siendo el líder de la región Estados Unidos". A este escenario ha sumado el "problema demográfico, político y económico que tiene Inglaterra", junto con "la intención de Escocia, Irlanda del Norte y Gales de salir de Gran Bretaña".

En ese contexto, el mandatario argentino ha definido las declaraciones del inquilino de la Casa Blanca como "un disparador externo" que abrió una oportunidad para reactivar el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas.

"Se abrió la ventana y nosotros la aprovechamos", ha señalado Milei, al explicar cómo Argentina decidió impulsar esta nueva campaña en medio de los cambios en el escenario internacional.

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