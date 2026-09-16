Reserva Federal de EE.UU. desafía a Trump y aumenta las tasas de interés por primera vez en tres años

Las tasas de interés en Estados Unidos subieron este miércoles por primera vez en más de tres años y podrían aumentar aún más en un intento por frenar el alza de los precios.

La Reserva Federal (Fed) elevó las tasas al rango de 3,75%-4% (desde el 3,5%-3,75%) en una decisión unánime, a pesar de la fuerte oposición del presidente Donald Trump, quien había pedido que se redujeran.

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, afirmó que la medida se debió a que "la inflación es demasiado alta y lo ha sido durante demasiado tiempo" , añadiendo que se trataba de una decisión "seria" y "responsable".

Sin embargo, Trump sostuvo que las tasas "deberían ser del 1% o menos, porque somos el mejor riesgo crediticio del mundo, con diferencia" .

Unas tasas de interés más altas encarecen el endeudamiento para quienes buscan obtener préstamos, hipotecas o tarjetas de crédito, pero pueden generar mejores rendimientos para los ahorros.

Durante una conferencia de prensa celebrada tras la decisión, Warsh señaló que, si bien existía "una actitud de optimismo" entre la cúpula de la Fed, la inflación seguía siendo un problema.

Al igual que muchos bancos centrales, la Fed tiene como objetivo mantener la inflación en un 2% o menos . Warsh destacó que la inflación en Estados Unidos se ha situado por encima de ese objetivo "durante más de cinco años".

Esto ha contribuido a convertir la asequibilidad en una de las principales preocupaciones de los votantes estadounidenses, quienes han visto dispararse los precios del combustible debido al fuerte aumento del costo del petróleo desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Esta situación también ha elevado el costo de muchos bienes y servicios.

El alza de la Reserva Federal representa el primer movimiento de tasas en cualquier dirección desde los recortes efectuados en diciembre de 2025. La última vez que se habían elevado fue en julio de 2023.

El incremento podría elevar las tasas hipotecarias para quienes compran viviendas y provocar que los estadounidenses paguen más por otros tipos de deuda.

Importantes bancos estadounidenses, como JP Morgan, KeyCorp y BNY, elevaron este miércoles su tasa preferencial de préstamo del 6,75% al 7%, lo que afectará a las tasas aplicadas a tarjetas de crédito y préstamos personales.

Los costos hipotecarios han aumentado durante el último año, aunque se mantienen por debajo de los máximos registrados en 2023. La tasa promedio para una hipoteca a tasa fija a 30 años se sitúa en el 6,76%, mientras que para una a 15 años es del 6,09%, según datos de Freddie Mac.

Muchos propietarios de viviendas en EE.UU. tienen hipotecas a tasa fija a 30 o 15 años, por lo que las variaciones en las tasas de interés no afectarán sus cuotas mensuales.