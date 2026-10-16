Trump evalúa utilizar la "madre de todas las bombas" contra Irán y advierte que la guerra terminará "muy pronto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su administración está evaluando la posibilidad de utilizar la bomba GBU-43/B, conocida como la "madre de todas las bombas", en eventuales ataques contra Irán, mientras insiste en que el conflicto en Medio Oriente terminará en un plazo cercano.

En una entrevista con Newsmax, el mandatario se refirió a la posibilidad de emplear este armamento después de las elecciones parlamentarias del 3 de noviembre, en el contexto de las operaciones contra instalaciones vinculadas al programa nuclear iraní.

"La madre de todas las bombas no es nuclear", afirmó Trump, quien recalcó que Estados Unidos no necesita recurrir a armas nucleares para atacar a Irán. También describió la MOAB como un artefacto de gran potencia, aunque convencional.

Pese a sus declaraciones, el presidente no confirmó que haya autorizado el uso de la bomba ni identificó un objetivo específico para un eventual ataque.

Trump sostuvo que el programa nuclear iraní se encuentra "enterrado bajo millones de toneladas de montaña", en referencia a las ofensivas realizadas junto a Israel en junio de 2025 y febrero de 2026.

MONTE KOLANG BAJO OBSERVACIÓN

Entre los puntos que Washington mantiene bajo vigilancia se encuentra el monte Kolang, conocido también como Pickaxe, una zona sobre la que existen sospechas de que podría albergar instalaciones relacionadas con el programa nuclear de Irán.

"Estamos mirando Pickaxe. Podríamos tener que ir allí. Lo atacaremos y acabaremos con ello rápidamente", señaló Trump al referirse a la posibilidad de realizar nuevas operaciones militares en ese sector.

El mandatario también aseguró que las autoridades iraníes están negociando y volvió a insistir en que el conflicto terminará "muy pronto, de una forma u otra". Además, destacó los resultados de las últimas ofensivas estadounidenses, que, según afirmó, acabaron con numerosos altos cargos iraníes.

Las declaraciones se conocen después de que CNN informara, citando fuentes familiarizadas con la planificación militar, que las Fuerzas Armadas estadounidenses habían preparado opciones de ataque que contemplan el posible uso de la MOAB. Entre los objetivos considerados estarían instalaciones nucleares y de infraestructura energética iraníes, en caso de que se reanude la ofensiva.

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