Trump enfrenta elecciones decisivas: demócratas apuntan a recuperar la Cámara y el Senado está en incertidumbre

Las elecciones legislativas de este martes en Estados Unidos pondrán a prueba la gestión de Donald Trump y podrían tener un impacto inmediato en el margen de maniobra de su administración. Las encuestas apuntan a que los demócratas podrían recuperar el control de la Cámara de Representantes, mientras que el resultado en el Senado continúa siendo incierto.

Sin embargo, incluso si los demócratas logran quedarse con el control de una o ambas cámaras del Congreso, el presidente Trump podría vetar los proyectos de ley que le presenten y obstaculizar las investigaciones que busquen impulsar contra sus aliados.

El principal desafío, no obstante, recae sobre el Partido Republicano. Donald Trump no puede optar a un tercer mandato, pese a las insinuaciones que ha realizado al respecto, por lo que dos años de presión demócrata en el Congreso podrían convertirse en un escenario complejo para los republicanos de cara a las elecciones presidenciales de 2028, especialmente si pierden el control de ambas cámaras.

La eventual pérdida del Senado representaría un duro revés para el oficialismo, ya que supondría perder estados donde los republicanos tenían prácticamente asegurada la victoria. Este escenario se produce en medio del desplome de la aprobación popular de Trump, que comenzó a profundizarse en febrero, en un contexto marcado por la guerra de Irán y el aumento de los precios de los combustibles.

De todas formas, los republicanos tienen experiencia revirtiendo los pronósticos de las encuestas, por lo que no se descarta que logren conservar el control total del Congreso después de las elecciones del 3 de noviembre. Sin embargo, la posibilidad de una derrota evidencia el desgaste que la figura de Trump está provocando en el partido, que deberá comenzar a proyectar su futuro sin el principal motor político que lo ha impulsado durante la última década.

Estos comicios se desarrollarán en medio de un mapa electoral transformado por una campaña de redistribución de distritos impulsada por el presidente Trump, con el objetivo de asegurar la mayor cantidad posible de escaños. La iniciativa fue respondida por los demócratas con sus propias propuestas para modificar el mapa electoral. Ahora, queda por ver si alguna de estas estrategias conseguirá los resultados esperados.

DOS CÁMARAS, NUEVE ESTADOS A SEGUIR

Las elecciones del 3 de noviembre definirán los 435 escaños de la Cámara de Representantes, organismo encargado principalmente de impulsar proyectos de ley y dar inicio a investigaciones contra integrantes de la Administración, además de 35 de los 100 puestos del Senado, una cámara clave tanto en el proceso legislativo como en la aprobación de altos nombramientos.

Actualmente, los republicanos mantienen la mayoría en la Cámara de Representantes, con 218 escaños frente a los 214 de los demócratas. La misma situación se repite en el Senado, donde el oficialismo cuenta con 53 representantes, mientras que los demócratas tienen 45.

La media de encuestas recopilada por el sitio RealClearPolitics proyecta que los demócratas podrían alcanzar un mínimo de 227 escaños en la Cámara de Representantes, frente a los 182 que obtendrían los republicanos. Otros 26 puestos todavía se mantienen en disputa, aunque seis de ellos tendrían una tendencia favorable para los demócratas.

De hecho, ninguna encuesta relevante anticipa una derrota demócrata en esta cámara. El escenario, además, coincide con una tendencia habitual de la política estadounidense, donde las elecciones legislativas suelen convertirse en una instancia de castigo para la administración que se encuentra en el poder, independientemente de quién ocupe la Casa Blanca.

El panorama en el Senado, en cambio, es bastante más complejo. Los demócratas tendrían prácticamente asegurados 42 escaños, además de otros cinco que aparecen como bastante probables. Los republicanos, por su parte, contarían con un mínimo de 41 puestos y tendrían altas posibilidades de sumar otros tres.

En este escenario, nueve estados concentran la atención de la contienda electoral. De ellos, cuatro mantienen un resultado particularmente incierto: Iowa, Michigan, Carolina del Sur y Texas. A estos se suman Alaska, Kansas, Maine, Ohio y Nebraska, donde tampoco existe un pronóstico definitivo.

Con estas proyecciones, todavía resulta imposible determinar si los demócratas conseguirán mantener su representación actual o si lograrán alcanzar un escenario especialmente favorable, con hasta 57 escaños en el Senado, una cifra que no se registra desde 2008.

Los republicanos, en cambio, necesitan alcanzar los 50 escaños para conservar el control de la cámara, ya que el vicepresidente JD Vance preside el Senado y tiene la facultad de desempatar las votaciones mediante su sufragio. Además, de los nueve estados que concentran la atención, los republicanos aparecen como favoritos, aunque por un margen estrecho, en ocho de ellos. Por este motivo, el escenario actual todavía no representa una amenaza inmediata para el partido.

Sin embargo, el panorama de cara a las elecciones presidenciales de 2028 es diferente. Los nueve estados en disputa representan una importante cantidad de votos electorales que podrían resultar determinantes para definir quién llegará a la Casa Blanca.

En ese contexto, la incertidumbre en Texas, un estado históricamente republicano que aporta 40 votos electorales, representa una señal de alerta para el partido. A esto se suma el crecimiento de las opciones demócratas, que han ganado terreno tras años de estancamiento e incertidumbre, impulsadas en parte por el avance del progresismo, su corriente "izquierdista". Un escenario que, al menos, debería generar preocupación entre los republicanos de cara a la próxima contienda presidencial.

PURANOTICIA