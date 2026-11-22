La Unión Europea rechazó este domingo el último borrador de la declaración final de la conferencia sobre el cambio climático COP31, celebrada en Turquía, debido a que omite cualquier referencia a los combustibles fósiles, una de las causas principales del calentamiento global.

En ese sentido, la UE comunicó que no respaldará un acuerdo que ignore la evidencia científica, la brecha entre los compromisos climáticos y su aplicación efectiva ni las medidas necesarias para recuperar la senda que permita limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados.

El presidente de la COP31, Murat Kurum, ha confirmado que no existe un acuerdo sobre el borrador y que las decisiones todavía no han sido adoptadas. Kurum ha dicho a los países que se han escuchado "diferentes ideas" y se ha intentado "ofrecer soluciones".

"Tenemos que aceptar la voluntad de las partes. No obligamos a nadie a aceptar (el borrador). Entiendo que no hay acuerdo sobre este texto y por eso no se han adoptado estas decisiones", ha comentado.

Las negociaciones de la cumbre en Anatolia se han convertido en la más largas de la historia de las conferencias climáticas -con más de 40 horas de retraso de su plazo oficial de cierre- al superar el registrado en la COP25, celebrada en Madrid en 2019, cuyas conversaciones se prolongaron durante dos días y dos noches adicionales antes de alcanzar un compromiso.

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