Trump endurece postura ante Irán y rechaza nueva propuesta: “La tiré, era inaceptable”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que rechazó la última propuesta presentada por Irán para poner fin al conflicto en Medio Oriente, argumentando que “no le gustó la primera frase del documento”, la que volvió a calificar como “inaceptable”.

“La miré y no me gustó la primera frase, así que la tiré. Era una frase inaceptable”, señaló el mandatario en declaraciones a la prensa a bordo del Air Force One, tras concluir una “histórica” visita a China, donde sostuvo reuniones con su homólogo Xi Jinping.

Pese a ello, Trump se mostró abierto a que Irán suspenda su programa nuclear durante 20 años, aunque insistió en que Teherán debe entregar garantías sólidas de cumplimiento. “Son 20 años reales”, enfatizó, reiterando además su intención de eliminar el denominado “polvo nuclear” generado tras los ataques contra instalaciones nucleares iraníes.

“Dijeron que no pueden retirarlo, porque no tienen la tecnología”, aseguró el presidente estadounidense, antes de afirmar que las autoridades iraníes le transmitieron que “los únicos que pueden retirarlo son China y Estados Unidos”, debido a que serían los únicos países con la capacidad técnica necesaria.

Trump también subrayó que aceptó el alto el fuego del 8 de abril “a petición de otros países”, especialmente de Pakistán, nación que actualmente ejerce labores de mediación entre Washington y Teherán. Además, sostuvo que el bloqueo estadounidense al estrecho de Ormuz “es muy efectivo”, razón por la cual considera que, por ahora, no es necesaria una escalada militar.

En paralelo, el mandatario insistió en que Estados Unidos obtuvo “una victoria militar total” durante la ofensiva lanzada junto a Israel contra Irán, y acusó a algunos medios de comunicación de informar de manera errónea sobre el conflicto.

“Acabamos con toda su Armada, con toda su Fuerza Aérea, todo su armamento antiaéreo, todos sus radares, todos sus líderes, todos los líderes de segunda y tercera fila. Ahora están muy confundidos”, argumentó Trump, quien además acusó de “traición” a los medios que sostienen que a Irán “le va bien a nivel militar”.

Actualmente, Estados Unidos e Irán mantienen un proceso de diálogo mediado por Pakistán. Sin embargo, las diferencias entre ambas partes han impedido hasta ahora la realización de una segunda reunión en Islamabad, ciudad que acogió el primer encuentro cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego alcanzado el 8 de abril y posteriormente prorrogado indefinidamente por Trump.

Uno de los principales puntos de tensión ha sido el bloqueo al estrecho de Ormuz y el reciente asalto e incautación de buques iraníes por parte de fuerzas estadounidenses en la zona. Teherán considera que estas acciones constituyen una violación del alto el fuego y obstaculizan el proceso de diálogo.

Pese a ello, ambos países continúan manteniendo contactos indirectos a través de la mediación de Islamabad.

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