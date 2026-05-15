Cierre histórico: Trump y Xi sellan "fantásticos" acuerdos comerciales y alinean posturas sobre Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó este viernes los “fantásticos” acuerdos comerciales alcanzados con China y el acercamiento de posiciones respecto a Irán, durante su último encuentro con su homólogo chino, Xi Jinping, antes de regresar a territorio estadounidense.

“Ha sido una visita increíble. Creo que hay muchas cosas buenas derivadas de ella”, afirmó Trump durante una comparecencia conjunta ante la prensa junto a Xi.

El mandatario estadounidense valoró especialmente los avances económicos logrados durante la visita. “Hemos logrado algunos acuerdos comerciales fantásticos, maravillosos para ambos países”, sostuvo, antes de recalcar que “respeta mucho” a su par chino.

Asimismo, aseguró que ambas potencias han conseguido resolver asuntos complejos. “Hemos resuelto muchos problemas diferentes que otros no podrían haber resuelto. Tenemos una relación muy fuerte y hemos hecho algunas cosas maravillosas, creo”, señaló el inquilino de la Casa Blanca.

Trump también indicó que Washington y Pekín mantienen posiciones “similares” respecto a Irán, especialmente en torno a la necesidad de poner fin al conflicto y evitar que Teherán desarrolle armamento nuclear.

En ese sentido, afirmó que ni Estados Unidos ni China desean que Irán “tenga armas nucleares” y añadió que ambos países consideran fundamental que el estrecho de Ormuz “esté abierto”, una demanda que China ha reiterado en distintas ocasiones. Además, reconoció el papel del bloqueo estadounidense en la zona tras las restricciones impuestas por Irán a la navegación y abogó por alcanzar un acuerdo que permita normalizar la situación.

“Queremos que termine, porque es algo un poco loco”, argumentó Trump, quien agradeció a Xi y a “todos sus representantes”, a quienes calificó como “grandes personas”, por los avances alcanzados durante los tres días de visita oficial. “Es un honor estar aquí”, añadió el mandatario, asegurando sentirse “muy impresionado” con el gigante asiático.

XI PIDE ''PROFUNDIZAR LA CONFIANZA''

Por su parte, Xi Jinping calificó la visita de Trump como “histórica” y destacó que ambas partes definieron una nueva visión para fortalecer las relaciones estratégicas entre ambos países.

“Hemos alcanzado entendimientos importantes sobre el mantenimiento de lazos económicos y comerciales estables, la expansión de la cooperación práctica en varios campos y la gestión adecuada de las preocupaciones mutuas”, afirmó el presidente chino.

Xi sostuvo además que ambas potencias acordaron reforzar la comunicación y la coordinación en asuntos regionales e internacionales, y expresó su expectativa de que la visita contribuya a “profundizar la confianza” y “mejorar los entendimientos mutuos”, según recogió la agencia estatal china Xinhua.

“Esto demuestra una vez más que es una aspiración compartida de ambos pueblos y una expectativa de la gente de todo el mundo que China y Estados Unidos encuentren el camino correcto para llevarse bien y lograr una coexistencia pacífica y una cooperación mutuamente beneficiosa sobre la base del respeto mutuo”, argumentó.

El mandatario chino también vinculó la cooperación bilateral con los objetivos estratégicos de ambas naciones. “Mientras Trump espera hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, yo estoy dedicado a guiar al pueblo chino hacia la revitalización nacional”, afirmó, subrayando que ambos países pueden impulsar su desarrollo fortaleciendo la cooperación mutua.

Por ello, Xi insistió en que “China y Estados Unidos deben aplicar los importantes entendimientos alcanzados, valorar el impulso positivo logrado con tanto esfuerzo, mantenerse en la dirección correcta, evitar perturbaciones y promover el desarrollo constante de las relaciones bilaterales”.

Tras concluir las actividades oficiales, Trump se trasladó al aeropuerto para abordar el Air Force One e iniciar su regreso a Estados Unidos. Antes de ingresar a la aeronave, el mandatario se dio vuelta en la escalerilla para despedirse de los presentes.

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