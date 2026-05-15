Trump aborda con Xi posible venta de armas a Taiwán y evita aclarar respuesta militar de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes que abordó con su homólogo chino, Xi Jinping, la eventual venta de armamento a Taiwán, una posibilidad que ha generado fuertes críticas desde Pekín, aunque descartó por ahora un escenario de conflicto en torno a la isla.

Las declaraciones fueron realizadas a bordo del Air Force One, tras concluir una visita de tres días al gigante asiático.

“Xi y yo hablamos mucho sobre Taiwán”, señaló Trump ante la prensa, destacando además el “muy buen entendimiento” que mantiene con el mandatario chino.

El jefe de la Casa Blanca explicó que aún no ha tomado una decisión definitiva sobre la eventual venta de armas a Taiwán, uno de los temas que formó parte de las conversaciones sostenidas durante su visita a Pekín.

En ese sentido, precisó que “no alcanzó ningún compromiso” respecto a esta materia y adelantó que resolverá el asunto “próximamente”. Además, aseguró que actualmente no percibe un riesgo inminente de conflicto en torno a la isla.

“No creo” que exista ese riesgo, sostuvo Trump, antes de añadir: “Creo que estaremos bien”.

El mandatario estadounidense también afirmó que Xi Jinping “no quiere ver una guerra” ni “un movimiento de independencia” en Taiwán, aunque evitó pronunciarse sobre una eventual intervención militar estadounidense en caso de conflicto.

“Eso es algo que solo sabe una persona: yo”, respondió Trump al ser consultado sobre si Washington defendería a Taiwán ante una eventual escalada militar.

Asimismo, reveló que esa misma interrogante fue planteada directamente por Xi durante sus conversaciones bilaterales. “Me lo ha preguntado y le he dicho que no hablo de eso”, enfatizó el presidente estadounidense.

PURANOTICIA