Trump elogia a expresidente Bolsonaro e insiste en que se cancele el juicio en su contra: "Sirvió bien a su país"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elogiado al exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, al que ha calificado como "líder muy respetado y fuerte", en una carta en la que también ha manifestado que "espera" que se cancele el juicio en su contra por golpe de Estado. Este proceso es uno de los argumentos de Trump para subirle los aranceles a Brasil.

"No me sorprende verle a la cabeza de las encuestas; usted fue un líder muy respetado y fuerte que sirvió bien a su país. Comparto su compromiso de escuchar la voz del pueblo y me preocupan mucho los ataques a la libertad de expresión -tanto en Brasil como en Estados Unidos- que provienen del Gobierno actual", ha declarado el inquilino de la Casa Blanca.

En la misiva, dirigida a su aliado y difundida por ambos en sus respectivas cuentas de redes sociales, Trump ha vuelto a denunciar lo que considera como "terrible trato (...) de un sistema injusto" a Bolsonaro, en alusión al juicio que enfrenta por liderar la organización criminal detrás del intento de golpe de Estado perpetrado en enero de 2023 tras la victoria electoral del presidente actual, Luiz Inácio Lula da Silva. "¡Este juicio debe terminar inmediatamente!", ha reiterado el mandatario estadounidense.

"He expresado enérgicamente mi desaprobación tanto públicamente como a través de nuestra política arancelaria", ha defendido, antes de señalar que se mantendrá "muy atento" puesto que "espero sinceramente que el Gobierno de Brasil cambie de rumbo, deje de atacar a sus oponentes políticos y ponga fin a su ridículo régimen de censura".

Horas más tarde, Bolsonaro ha emitido un video en X en el que ha agradecido a Trump su misiva y su "preocupación" por el juicio, y ha aprovechado para reiterar que está siendo procesado por "un delito inexistente".

El líder ultraderechista ha hablado así de un golpe de Estado "sin tropas, sin armas, con mi presencia en Estados Unidos, algo completamente increíble", y ha asegurado que las autoridades brasileñas quieren "sacarme" de la política y "eliminar el mayor liderazgo de derecha en Sudamérica".

"Entiendo que las elecciones sin oposición sí son un golpe de Estado", ha agregado antes de concluir con la lectura de un párrafo de la carta de su aliado estadounidense.

LULA LAMENTA EL APOYO A TRUMP DE "ALGUNOS TRAIDORES A LA PATRIA"

Poco antes, Lula ha denunciado en un discurso retransmitido en su cuenta de la red social X un "chantaje inaceptable en forma de amenazas a las instituciones brasileñas e información falsa sobre el comercio" entre los dos países, al tiempo que ha defendido las "más de diez reuniones" mantenidas con Washington a este respecto. "Presentamos una propuesta de negociación el 16 de mayo. Esperábamos una respuesta, pero lo que recibimos fue un chantaje inaceptable", ha señalado.

Asimismo, el mandatario ha declarado, en respuesta a las exigencias de Trump de suprimir el juicio a Bolsonaro, que "en Brasil, nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley". "Contamos con un poder judicial independiente. Respetamos el debido proceso, los principios de presunción de inocencia, el contradictorio y la plena defensa. Intentar interferir en el sistema judicial brasileño constituye un grave atentado contra la soberanía nacional", ha reiterado.

Por otra parte, Lula ha criticado a "algunos" políticos del país latinoamericano, si bien no ha precisado nombres ni formaciones políticas, por respaldar los anunciados aranceles de Trump. "Mi indignación es aún mayor al saber que este ataque a Brasil cuenta con el apoyo de algunos políticos brasileños. Son verdaderos traidores a la patria. Apuestan a que cuanto peor, mejor. No les importa la economía del país ni el daño causado a nuestro pueblo", ha lamentado, antes de hacer un llamamiento a la unidad "en la defensa de Brasil, con la frente en alto".

