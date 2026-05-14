Trump dice que Xi Jinping se comprometió a no suministrar equipamiento militar a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que su homólogo chino, Xi Jinping, se comprometió a no suministrar equipamiento militar a Irán en el marco de su visita oficial al gigante asiático.

"No están en guerra con nosotros ni nada por el estilo. Ha dicho que no va a proporcionar equipo militar. Es una declaración importante. Lo ha dicho hoy con firmeza", indicó el magnate republicano en un extracto de una entrevista con la cadena Fox News publicado en redes sociales por la Casa Blanca.

Trump informó además de que Xi le expresó su preferencia de que China siga comprando petróleo a Teherán. Según un informe publicado en marzo por la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad entre Estados Unidos y China, el gigante asiático compra alrededor del 90% del petróleo que Irán exporta.

"Les gustaría que el estrecho de Ormuz se abriera de inmediato. Yo le dije: 'Bueno, nosotros no lo hemos impedido. Ellos lo han hecho'", sostuvo, agregando que el mandatario chino también mostró su desacuerdo con el cobro de presuntos peajes a embarcaciones que transitan por el paso en aguas del golfo Pérsico.

Por otro lado, Trump aseguró que el presidente chino espera que se firme un acuerdo con Irán. "Hizo una oferta de si podía ser de alguna ayuda. Cualquiera que compre tanto petróleo obviamente tiene algún tipo de relación con él (con Xi)", expresó.

(Imagen: EFE)

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