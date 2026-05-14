Ministro de Economía argentino confirma inicio de la licitación de la mayor empresa distribuidora de agua del país

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, ratificó que este viernes 15 de mayo serán publicados de forma oficial los pliegos de la licitación de la empresa pública de agua del país, Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), para avanzar con la venta del 90% de sus acciones, que están en manos del Estado.

"La incorporación de un operador estratégico, con capacidad técnica, financiera y operativa, permitirá impulsar nuevas y mejores inversiones, expandir la red y mejorar la calidad del servicio para millones de argentinos", dijo la autoridad en en redes sociales.

Y agregó que su país "seguirá avanzando en un modelo donde el Estado deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas", para "promover la competencia y generar condiciones favorables a la inversión y el crecimiento".

"Más inversión privada y mejores servicios para los argentinos", precisó Luis Caputo sobre un negocio que contempla la concesión de AySA por treinta años.

El restante 10% de las acciones de la compañía estarán en manos de los trabajadores, y el Gobierno del Presidente Javier Milei espera recaudar con esta operación cerca de 500 millones de dólares.

En julio de 2025, el entonces portavoz presidencial Manuel Adorni informó que AySA necesitó inyecciones del Tesoro argentino que superaron los 13.400 millones de dólares entre 2006, año en el que se convirtió en empresa pública, y 2023.

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