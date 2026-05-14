Cuba se plantea aceptar US$100 millones de EE.UU. en ayuda tras anunciar que agotó todas sus reservas de combustible

"No tenemos absolutamente nada de fuel, no tenemos absolutamente nada de diésel", insistió el funcionario.

Tanto el diésel como el fueloil son fundamentales para alimentar las plantas termoeléctricas que sostienen el sistema energético cubano, reseñó el medio digital Cibercuba.

Bajo el bloqueo estadounidense, algunas zonas de La Habana han sufrido apagones de entre 20 y 22 horas, continuó el ministro, quien también reconoció que la situación en el país es "extremadamente tensa" .

Los hospitales no han podido funcionar con normalidad , mientras que las escuelas y las oficinas gubernamentales se han visto obligadas a cerrar. El turismo, motor económico de Cuba, también se ha visto afectado.

Normalmente, Cuba depende de Venezuela y México para el suministro de petróleo a su sistema de refinerías. Sin embargo, ambos países han interrumpido esos envíos.

Venezuela cortó sus exportaciones de hidrocarburos a la isla tras la operación militar estadounidense que depuso a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, y México después de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con imponer aranceles a los países que suministraran combustible a Cuba.

En lo que va de año, solamente un buque ruso con 100.000 barriles de crudo llegó a Cuba, pero el ministro De la O Levy dijo que estas reservas se han agotado.

"LA DECISIÓN RECAE EN EL RÉGIMEN CUBANO"

La semana pasada, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que La Habana había rechazado una oferta estadounidense de ayuda humanitaria por valor de US$100 millones, una afirmación que Cuba negó.

El Departamento de Estado reiteró su ofrecimiento el miércoles, indicando que la asistencia humanitaria se distribuiría en coordinación con la Iglesia católica y organizaciones humanitarias "confiables".

"La decisión recae en el régimen cubano: aceptar nuestra oferta de asistencia o negar ayuda vital para salvar vidas y, en última instancia, rendir cuentas al pueblo cubano por obstaculizar dicha asistencia", agregó.

En su respuesta, el ministro Rodríguez señaló que no estaba claro si la oferta de ayuda de Estados Unidos consistiría en efectivo o en asistencia en especie.

Añadió que "el gobierno cubano no rechaza, como práctica habitual, la ayuda extranjera ofrecida de buena fe y con genuinos propósitos de cooperación, ya sea bilateral o multilateral".

Rodríguez agregó que la mejor manera en la que Estados Unidos podría ayudar a Cuba sería "desescalar las medidas de bloqueo energético, económico, comercial y financiero, las cuales se han intensificado como nunca antes en los últimos meses".

El bloqueo de Washington contra el país se intensificó a principios de mayo, cuando EE.UU. impuso una serie de sanciones a altos funcionarios cubanos, acusándolos de cometer "violaciones de los derechos humanos".