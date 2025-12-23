Trump defiende a Clinton y otros personajes que aparecen en archivo Epstein: "Muchas personas no tenían nada que ver con él"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado la publicación de una serie de fotografías de los archivos del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein por considerar que estas pueden "arruinar la reputación de personas inocentes" únicamente por aparecer junto a él.

Así se ha expresado después de que se publicaran una serie de fotografías en las que se puede ver al expresidente estadounidense Bill Clinton en un jacuzzi con una mujer. "Esto es terrible", ha dicho Trump, que ha aclarado que siempre se ha llevado "bien" con el exmandatario.

"No me gusta que se muestren las fotos de Bill Clinton. No me gusta que se muestren las de otras personas, creo que es algo terrible. Él es un gran tipo, puede gestionarlo, pero seguramente hay fotos de otras personas que conocieron de forma inocente a Epstein hace años, como banqueros y abogados muy respetados", ha aseverado, según informaciones de la cadena de televisión CBS.

En este sentido, ha hecho alusión a que Epstein -condenado por abuso sexual y tráfico de menores- estaba "por todas partes en Palm Beach, por lo que mucha gente se cruzaba con él antes o después". "Muchos están enfadados por la publicación de estas fotos porque hay muchas personas que no tenía nada que ver con él pero aparecen en alguna imagen porque estaban en la misma fiesta", ha apuntado. "Esto arruina la reputación de personas inocentes", ha añadido.

Asimismo, ha lamentado que "todo el asunto es una forma de intentar desviar la atención de los grandes éxitos que está cosechando el Partido Republicano" después de que el Departamento de Justicia haya retirado una decena de fotos del caso de su página web, entre ellas una en la que aparecía el propio Trump.

PUBLICACIÓN COMPLETA DE LOS ARCHIVOS

Esto ha suscitado críticas y ha llevado incluso a Clinton a solicitar la publicación completa de estos archivos a pesar de que las autoridades aseguran que esta retirada se debe a la solicitud expresa de algunas víctimas y recalcan que Trump no ha tenido nada que ver.

"La Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein impone al Departamento de Justicia la clara obligación de presentar el expediente completo, como la población exige y merece. Sin embargo, lo que el Departamento de Justicia ha publicado hasta la fecha, y la forma en que lo ha hecho, deja algo claro: alguien o algo está siendo protegido", ha asegurado el portavoz de Clinton, Angel Ureña.

Así, ha dicho desconocer "quién, qué o por qué". "Pero sí sabemos esto: no necesitamos tal protección. En consecuencia, instamos al presidente Trump a que ordene a la fiscal general que publique de inmediato cualquier material restante que haga referencia, mencione o contenga fotografías de Bill Clinton", ha afirmado en un comunicado.

"La negativa a hacerlo confirmará la sospecha generalizada de que las acciones del Departamento de Justicia hasta la fecha no tienen que ver con la transparencia, sino con la insinuación de utilizar archivos selectivos para insinuar irregularidades en relación con individuos que ya han sido absueltos repetidamente por el mismo Departamento de Justicia, durante muchos años, bajo presidentes y fiscales generales de ambos partidos", ha zanjado.

El Departamento de Justicia publicó el sábado una nueva tanda de documentos hasta ahora clasificados relacionados con la red de abusos a menores. Al menos 550 páginas de los nuevos documentos están totalmente en negro.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niños a principios de los años 2000. Este millonario, quien llegó incluso a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra --hermano de Carlos III--, Clinton o Trump, fue descubierto ahorcado en su celda.

