Trump da a Ucrania plazo hasta el jueves 27 para responder a su plan de paz para poner fin a la guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, tiene de plazo hasta el jueves 27 de noviembre, para responder a su plan de paz para poner fin a la guerra que comenzó con la invasión rusa en febrero de 2022.

"Tenemos muchas fechas límites, pero el jueves nos parece un momento apropiado", explicó el mandatario durante una entrevista en el programa radiofónico del locutor Brian Kilmeade para Fox News. El próximo jueves, como nota particular, se celebra la festividad del día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

Por lo demás, Trump, como viene diciendo desde hace meses, y en particular desde la pasada cumbre de Alaska con su homólogo ruso, Vladimir Putin, dejó entrever que Kiev tendrá que resignarse y aceptar que Rusia se va a quedar con la parte oriental del país, el Donbás, como apunta su plan.

Zelenski considera esta opción como intolerable y aseguró, también este mismo viernes, que propondrá estos días una alternativa.

"Están perdiendo territorios ahora mismo", dijo Trump a este respecto, y en general sobre una guerra que está siendo "un baño de sangre" y a la que Putin, esgrimió, quiere poner fin. "Iban a ser cuestión de un día", ha dicho sobre los combates, "y llevan ya cuatro años".

"Hemos dado a Ucrania el mejor equipo militar del mundo, y le hemos dado muchísimo", indicó el presidente estadounidense antes de insistir, por otro lado, en que no tiene intención de retirar las sanciones que pesan contra Rusia, en especial contra su industria energética.

"Las sanciones van a proseguir, y son muy contundentes, porque su economía entera se basa en el petróleo", aseveró.

(Imagen: Julia Demaree Nikhinson / AP)

