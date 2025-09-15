Trump confirma segundo ataque de EE.UU. a embarcación con "narcoterroristas de Venezuela": Tres personas murieron

El presidente Donald Trump informó que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos mataron a tres personas en otro ataque contra una embarcación en aguas internacionales de Sudamérica que presuntamente “transportaba narcóticos ilegales” desde Venezuela.

“Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EE.UU. llevaron a cabo un SEGUNDO Ataque Cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas, identificados positivamente y extraordinariamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur. El ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas venezolanos, confirmados, se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales (¡UN ARMA MORTAL QUE ENVENENA A ESTADOUNIDENSES!) con destino a EE.UU.”, aseguró.

“Estos cárteles del narcotráfico extremadamente violentos REPRESENTAN UNA AMENAZA para la Seguridad Nacional, la Política Exterior e intereses vitales de EE.UU.”, añadió. “El ataque resultó en la muerte de 3 terroristas hombres. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de EE.UU. resultó herido en este ataque”, indicó en Truth Social este lunes.

Cabe recordar que este anuncio se produce poco menos de dos semanas después de que las Fuerzas Armadas estadounidenses mataran a 11 personas en un ataque presuntamente vinculado a la banda venezolana Tren de Aragua.

