Trump confirma que su administración mantendrá lazos diplomáticos con Corea del Norte: "Me llevo muy bien con Kim Jong-un"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes desde Washington que su administración mantendrá lazos diplomáticos con Corea del Norte y calificó de "buena" su relación con el dirigente norcoreano, Kim Jong-un.

"Mantendremos relaciones con Corea del Norte y con Kim Jong-un. Me llevo muy bien con él. Yo creo que detuve la guerra. Si no hubiera llegado a ganar esas elecciones en particular habríamos terminado en una situación muy mala", señaló en una rueda de prensa junto al primer ministro japonés, Shigeru Ishiba.

En este sentido, el magnate republicano resaltó que es un "activo muy grande" para todo el mundo que se lleve bien con el líder norcoreano. "A Japón le gusta la idea porque ellos no tienen una buena relación con él", señaló Trump.

El inquilino de la Casa Blanca ya indicó el pasado mes de enero en una entrevista con la cadena Fox News que planea "ponerse en contacto" con Kim, sin dar más detalles al respecto y sin que Pyongyang se haya pronunciado por ahora sobre esta posibilidad.

Trump, que se vio en tres ocasiones durante su primer mandato con el dirigente norcoreano, todavía no ha terminado de detallar cómo será su estrategia sobre Corea para esta nueva etapa, que viene precedida por una serie de lanzamientos de misiles por parte de las autoridades de Pyongyang, en el marco de un repunte de las tensiones en la península.

El magnate celebró varias cumbres con Kim durante su primer mandato, encuentros que arrancaron en 2018 en Singapur, en la que supuso la primera vez en la que los líderes de ambos países mantenían una reunión desde la Guerra de Corea (1950-1953), si bien no fructificaron ni derivaron finalmente en un acuerdo de paz.

(Imagen: Agencia Central de Noticias de Corea/AP)

