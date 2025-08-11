Tiroteo en estacionamiento de una tienda en Texas deja al menos tres muertos y múltiples heridos

Al menos tres personas murieron y varias resultaron heridas en un tiroteo ocurrido la tarde de este lunes en un estacionamiento de una tienda Target en Austin, la capital del estado de Texas.

El Departamento de Policía de Austin (APD) informó en un mensaje en su cuenta de X que el incidente se produjo a las 13:34 hora local (14:34 en Chile). Inicialmente, la policía reportó dos víctimas fatales, pero luego confirmó a la televisora KVUE que una tercera persona había fallecido y que otras dos resultaron heridas, aunque se desconoce su condición actual.

Según la jefa de APD, Lisa Davis, el sospechoso robó un automóvil en el estacionamiento del Target para huir de la escena, pero fue rápidamente localizado y puesto bajo custodia por las autoridades.

A pesar de la detención, la policía señaló en su comunicado que "la escena sigue activa y la investigación continúa". El alcalde de Austin, Kirk Watson, dijo en las redes sociales que había sido notificado del tiroteo y estaba siendo informado sobre el desarrollo de la situación.

