Trump carga contra España y amenaza con una ruptura comercial: "Es una causa perdida, un socio terrible en la OTAN"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó la cumbre de la OTAN en Ankara para cargar de nuevo contra España, país miembro de la alianza.

El mandatario declaró este miércoles que quiere cortar todas las relaciones comerciales con España, país al que calificó como una "causa perdida" y "un socio terrible en la OTAN".

"España es un aliado terrible en la OTAN. No participa, no paga. No quiero tener nada que ver con España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas. No queremos tener nada que ver con ellos", afirmó el líder estadounidense durante su comparecencia junto al secretario general de la alianza atlántica, Mark Rutte.

Añadió que las autoridades españolas "son mala gente, porque, como saben, todos los demás están pagando y trabajando (…) Hay un par de países más, pero especialmente España. Lo dicen abiertamente, son hostiles".

La crítica de Trump alude, en primer lugar, a la negativa del gobierno de Pedro Sánchez a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB, el objetivo impulsado por el estadounidense para todos los miembros de la OTAN.

Además, el presidente estadounidense ha expresado en varias ocasiones su malestar con España por no haber autorizado el uso de las bases militares de Morón y Rota para operaciones de la reciente guerra de EE.UU. contra Irán.

LA RESPUESTA DE PEDRO SÁNCHEZ

En respuesta, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que mantuvo una charla informal con su homólogo de EE.UU. y que las relaciones entre ambos países siguen siendo "muy positivas".