Trump carga contra España y amenaza con una ruptura comercial: "Es una causa perdida, un socio terrible en la OTAN"

La crítica de Trump alude, en primer lugar, a la negativa del gobierno de Pedro Sánchez a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB, el objetivo impulsado por el presidente para todos los miembros de la OTAN.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó la cumbre de la OTAN en Ankara para cargar de nuevo contra España, país miembro de la alianza.
El mandatario declaró este miércoles que quiere cortar todas las relaciones comerciales con España, país al que calificó como una "causa perdida" y "un socio terrible en la OTAN".
"España es un aliado terrible en la OTAN. No participa, no paga. No quiero tener nada que ver con España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas. No queremos tener nada que ver con ellos", afirmó el líder estadounidense durante su comparecencia junto al secretario general de la alianza atlántica, Mark Rutte.
Añadió que las autoridades españolas "son mala gente, porque, como saben, todos los demás están pagando y trabajando (…) Hay un par de países más, pero especialmente España. Lo dicen abiertamente, son hostiles".
La crítica de Trump alude, en primer lugar, a la negativa del gobierno de Pedro Sánchez a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB, el objetivo impulsado por el estadounidense para todos los miembros de la OTAN.
Además, el presidente estadounidense ha expresado en varias ocasiones su malestar con España por no haber autorizado el uso de las bases militares de Morón y Rota para operaciones de la reciente guerra de EE.UU. contra Irán.
En respuesta, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que mantuvo una charla informal con su homólogo de EE.UU. y que las relaciones entre ambos países siguen siendo "muy positivas".
"Hablamos sobre la Copa del Mundo... no hubo ninguna tensión; al contrario, todo fue muy cordial", afirmó.
Agregó que las autoridades españolas reciben "con calma y paciencia" las declaraciones del presidente de Estados Unidos, y también aludió a su amenaza de cortar el comercio.
"España sufre un déficit comercial con EE.UU.", alegó el jefe de gobierno español, sugiriendo que una ruptura en los intercambios entre ambos países perjudicaría más a la parte estadounidense.
Las exportaciones de España a EE.UU. suponen apenas el 0,8% de su PIB, por debajo del promedio del 3% de la UE.
Además, el presidente español recordó que las relaciones comerciales de su país se manejan dentro de la Unión Europea, por lo que Washington no podría a priori vetar los intercambios con uno solo de los países del bloque.
Pedro Sánchez también aseguró defender "las decisiones soberanas acordadas con la OTAN" y alegó que España "ha cumplido con nota" en inversión militar.
En 2025, España elevó su gasto en defensa hasta el 2% del PIB, cumpliendo por primera vez el objetivo fijado por la OTAN en 2014.
Sin embargo, el gobierno se ha negado a asumir el nuevo compromiso de la alianza de destinar el 5% del PIB a defensa para 2035 y sostiene que con una inversión equivalente al 2,1% puede cumplir las capacidades militares que le exige la organización.
(Imagen: Getty Images)
PURANOTICIA // BBC MUNDO