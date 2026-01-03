Trump asegura que tomarán el control de Venezuela hasta una "Transición Pacifica"

Durante la tarde de este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país tomará el control de Venezuela de manera temporal, hasta que se pueda garantizar una transición política “segura, adecuada y sensata”, tras la detención del mandatario venezolano Nicolás Maduro.

El anuncio fue realizado en una rueda de prensa, donde Trump explicó que la decisión responde a la necesidad de restablecer el orden institucional y evitar un escenario de mayor inestabilidad tras la operación militar estadounidense que culminó con la captura del jefe de Estado venezolano.

“Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y sensata”, declaró el mandatario, subrayando que el control estadounidense tendría como objetivo facilitar el traspaso del poder y garantizar condiciones mínimas de gobernabilidad.

En la misma intervención, Trump aseguró que la administración norteamericana busca “paz, libertad y justicia para el gran pueblo de Venezuela”, insistiendo en que la medida responde a razones humanitarias, de seguridad y de estabilidad regional.

Las declaraciones del presidente estadounidense marcan un nuevo y delicado punto de inflexión en la crisis venezolana, generando reacciones inmediatas a nivel internacional, mientras se espera un pronunciamiento de organismos multilaterales y de los gobiernos de América Latina ante la inédita decisión de Washington.

