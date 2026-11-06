Trump asegura que a Irán le tomará 25 años reconstruirse y advierte que "pronto" decidirá si destruye el resto del país

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán necesitará 25 años para "reconstruir" el país, tras la ofensiva lanzada en febrero por Washington e Israel contra el territorio persa. Además, advirtió que "pronto" decidirá si procede a "destruir el resto del país", en medio de las especulaciones sobre un posible reinicio de las operaciones militares.

"Creo que les llevará 25 años reconstruir el país", ha señalado Trump desde la Casa Blanca. "Preferiría no destruir el resto del país, si fuera posible, pero quizá tenga que hacerlo. Pronto lo sabrán", ha agregado, antes de especificar que en estos momentos Washington debe "tomar una decisión y ver si se quiere ir más allá".

En esa línea, el mandatario ha sostenido que la situación actual "es virtualmente una ocupación" de Irán por parte de Estados Unidos, argumentando que las fuerzas estadounidenses "tienen un control total" del estrecho de Ormuz y han conseguido "un tremendo éxito" con el bloqueo impuesto a los puertos iraníes, cuyo objetivo es impedir que Teherán exporte petróleo.

Trump también ha destacado que las capacidades militares de Irán se han visto reducidas como consecuencia de la ofensiva estadounidense e israelí. Asimismo, ha afirmado que "no ha muerto nadie (en las filas estadounidenses) en seis o siete meses". En este contexto, ha expresado su pesar por la muerte de 18 militares durante el conflicto, aunque ha comparado esa cifra con las registradas en guerras como las de Vietnam y Afganistán.

Por otra parte, el presidente estadounidense ha defendido que la estrategia actual "está funcionando" y ha reiterado que Estados Unidos "obtiene más petróleo ahora que antes de que empezara la guerra", debido a su control del estrecho de Ormuz. Además, ha insistido en que las autoridades iraníes "no están haciendo nada sin aprobación" de Washington y ha reafirmado que Teherán "no va a tener armas nucleares".

Las declaraciones de Trump se producen después de que la semana pasada calificara de "una pérdida de tiempo" el alto el fuego pactado en el marco del memorando de entendimiento firmado en junio en Pakistán. Esto ocurre en medio del intercambio de acusaciones entre Teherán y Washington por la falta de avances en las negociaciones, así como de las recientes amenazas del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y las advertencias del mandatario estadounidense sobre un eventual reinicio de los ataques a gran escala.

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