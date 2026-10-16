Trump arremete contra Zelenski: asegura que "no es un buen tipo" para negociar y plantea que un acuerdo no será con él

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, "no es un buen tipo" para negociar y sostuvo que, si finalmente se alcanza "algún tipo de acuerdo, no será con él", en medio de las tensiones generadas por los ataques a instalaciones energéticas.

Kiev y Washington mantienen diferencias por la decisión del Ejecutivo estadounidense de permitir la comercialización de diésel ruso en Estados Unidos, mientras presiona al Gobierno de Zelenski para que detenga sus ataques contra instalaciones energéticas de Rusia.

"Zelenski no es un buen tipo con el que podamos tratar", declaró el magnate republicano en una entrevista con la cadena conservadora Newsmax, en la que aseguró que si Ucrania alcanza un acuerdo con Rusia para poner fin a la guerra, "no será con él".

Asimismo, Trump aseguró que el mandatario ucraniano "dice que quiere llegar a un acuerdo, pero no". "No soy un gran fan de Zelenski", esclareció, antes de acusar a su Gobierno de haber "destrozado" su país. No obstante, atribuyó el origen de la situación a una etapa anterior: "en realidad "todo empezó con (el expresidente de Estados Unidos) Barack Hussein Obama, cuando les obligaron a ceder Crimea (...), la parte más valiosa de Ucrania".

Rusia se anexionó la península de Crimea entre febrero y marzo de 2014. Sin embargo, Trump también aludió a acontecimientos más recientes, en particular a la última (y única) ocasión en que Zelenski se reunió oficialmente con el presidente ruso, Vladimir Putin, encuentro que calificó como "un encuentro nefasto".

"Putin detesta a Zelenski, y Zelenski detesta a Putin. Cuando existe un odio así, es muy difícil llegar a un acuerdo", estimó el líder republicano. Poco después, manifestó que el conflicto "debería terminar pronto", porque "a ambos les gustaría que terminara", aunque insistió en que le "resulta más difícil tratar con Zelenski que con Putin".

Trump también opinó que la guerra "nunca debería haber comenzado" y sostuvo que "si las elecciones en Estados Unidos no hubieran estado amañadas, esto nunca habría ocurrido", en referencia a los comicios que perdió frente al expresidente demócrata Joe Biden. Pese a las múltiples investigaciones que han descartado esa posibilidad, el mandatario continúa cuestionando esos resultados cinco años después.

"Eso es lo más triste de todo", prosiguió Trump, antes de señalar que la invasión rusa de Ucrania, "en teoría, se suponía que iba a ser una guerra muy, muy rápida". Sin embargo, a comienzos de 2022, una kilométrica columna militar rusa que avanzaba hacia Kiev sufrió fallos mecánicos, escasez de combustible y dificultades para desplazarse por terrenos alejados de carreteras y autopistas, afectados por el barro generado por la nieve derretida y las lluvias de la época. Estos factores, sumados a la resistencia ucraniana, frenaron el avance de las tropas hacia la capital.

"No sé si llamarlo suerte o mala suerte, francamente", expresó Trump al referirse a que las fuerzas rusas no lograran tomar Kiev en aquella etapa de la invasión. En esa línea, alegó que "han pasado cinco años" y que Ucrania "ha perdido a muchísimos de sus hombres, y Rusia también, pero Rusia es un país enorme (...), tiene millones de habitantes".

PURANOTICIA