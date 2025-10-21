Trump aplaza el encuentro previsto con Putin en Budapest: "No quiero una reunión desperdiciada"

La última reunión de Trump y Putin fue en Alaska en agosto, durante una cumbre organizada apresuradamente que no arrojó resultados concretos.

La decisión de la Casa Blanca de archivar los planes para una segunda reunión entre Trump y Putin podría interpretarse como un intento de evitar un escenario similar .

"Supongo que los rusos querían demasiado y se hizo evidente para los estadounidenses que no habrá acuerdo para Trump en Budapest", declaró a Reuters un alto diplomático europeo.

Esta semana estaba prevista una reunión preparatoria entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, pero la Casa Blanca afirmó que ambos habían tenido una llamada "productiva" y que una reunión ya no era "necesaria".

El lunes, Trump aceptó una propuesta de alto el fuego respaldada por Kiev y los líderes europeos para congelar el conflicto en la línea de frente actual.

"Que se corte como está", declaró. "Dije: corten y paren en la línea de batalla. Váyanse a casa. Dejen de luchar, dejen de matar gente".

Rusia se ha opuesto repetidamente a congelar la actual línea de contacto.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que la idea se había planteado repetidamente a los rusos, pero que "la coherencia de la postura rusa no cambia", en referencia a la insistencia de Moscú en la retirada completa de las tropas ucranianas de las regiones orientales en conflicto.

A Moscú solo le interesaba una "paz duradera y sostenible", declaró Sergei Lavrov el martes, insinuando que congelar la línea del frente solo equivaldría a un alto el fuego temporal.

Es necesario abordar las "causas profundas del conflicto", afirmó Lavrov, utilizando la abreviatura del Kremlin para referirse a una serie de demandas maximalistas que incluyen el reconocimiento de la plena soberanía rusa sobre el Donbás, así como la desmilitarización de Ucrania, algo imposible para Kiev y sus socios europeos.