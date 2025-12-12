Trump anunció que Camboya y Tailandia cesarán "esta noche" el cruce de ataques fronterizos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que las autoridades de Camboya y Tailandia acordaron cesar "esta noche" el cruce de ataques fronterizos, que repuntaron en los últimos días a pesar del acuerdo de paz firmado en octubre en la capital de Malasia, Kuala Lumpur.

"Esta mañana tuve una muy buena conversación con el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, y el de Camboya, Hun Manet, sobre el lamentable resurgimiento de su prolongada guerra. Han acordado cesar todos los disparos a partir de esta noche y volver al acuerdo de paz original firmado conmigo, (y) con la ayuda del gran primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim", declaró.

Trump sostuvo que la bomba que reactivó los combates, que "mató e hirió a numerosos soldados tailandeses", fue "un accidente pero Tailandia respondió con firmeza". No obstante, aseguró a través de un mensaje en su perfil Truth Social que "ambos países están listos para la paz y para continuar el comercio con Estados Unidos".

"Es un honor para mí trabajar con Anutin y Hun para resolver lo que podría haber degenerado en una gran guerra entre dos países por lo demás maravillosos y prósperos. También quisiera agradecer al Primer Ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, su ayuda en este importante asunto", concluyó el inquilino de la Casa Blanca.

PURANOTICIA