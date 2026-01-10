Trump anuncia que petroleras negociarán con EE.UU. y no directamente con Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que las empresas petroleras que operen en Venezuela negociarán directamente con Washington y no con el gobierno venezolano, asegurando que será su administración la que decida qué compañías podrán acceder al crudo del país sudamericano.

Durante una reunión con ejecutivos del sector energético en la Casa Blanca, Trump afirmó que Estados Unidos mantiene una relación “extremadamente buena” con las actuales autoridades venezolanas, encabezadas por Delcy Rodríguez, y sostuvo que hoy ve a Venezuela como “un aliado”, descartando la presencia de Rusia o China en el país caribeño.

En ese contexto, el mandatario señaló que definirá “hoy o muy pronto” qué empresas estarán autorizadas para operar en Venezuela, indicando que las petroleras tratarán directamente con Estados Unidos para acceder al petróleo venezolano. “Es una Venezuela completamente diferente. El pueblo estadounidense se beneficiará enormemente”, afirmó.

Trump detalló además que el plan contempla que las compañías energéticas inviertan al menos 100 mil millones de dólares de capital privado para recuperar y expandir la infraestructura petrolera venezolana, aclarando que no requerirán financiamiento federal, sino protección y garantías de seguridad por parte del gobierno estadounidense.

Finalmente, la Casa Blanca proyectó un aumento significativo de la producción petrolera durante 2026, con impactos positivos en la economía venezolana. El secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, aseguró que el incremento podría notarse incluso antes del verano, agregando que habrá equipos estadounidenses en terreno para supervisar la seguridad, la producción y el cumplimiento de los objetivos estratégicos de Washington.

