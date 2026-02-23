Vladimir Putin reivindica la invasión en vísperas del cuarto aniversario: “Rusia lucha por su futuro y su independencia”

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado este lunes que las tropas rusas están "luchando por su futuro, su independencia, la verdad y la justicia" y ha destacado el "coraje" y la "fortaleza" de la población rusa, unas palabras que llegan a tan solo un día de que se cumpla el cuarto aniversario del inicio de la invasión de Ucrania.

Durante un discurso dado con motivo del Día del Defensor de la Patria, Putin ha vuelto a mostrar su "orgullo y gratitud" frente a aquellos que "arriesgan sus vidas con valentía y muestran su amor por Rusia y su pueblo, especialmente al cumplir sus deberes militares en las fronteras y en la zona en la que tiene lugar la operación militar especial", nombre con el que hace referencia a la invasión.

"Rusia tiene al frente de su lucha a gente fuerte y generosa: a los soldados de sus Fuerzas Armadas, miembros de la Guardia Nacional y trabajadores del Ministerio del Interior y los servicios especiales", ha aseverado.

En este sentido, ha alabado desde el Kremlin la "profesionalidad y la vasta experiencia de los militares, además de su entrenamiento, que es impecable" (...) estos son comandantes que han luchado junto a sus soldados desde el inicio de la operación militar y que han compartido todo con sus compañeros. Gente con fuertes principios morales, verdaderos patriotas rusos", ha añadido.

"Entendemos la dificultad a la que hacéis frente y la enorme responsabilidad que tenéis con nuestro pueblo. Pero defendéis con firmeza Rusia y actuáis de forma coordinada y precisa", ha afirmado, al tiempo que ha trasladado todo su "apoyo" a los familiares y amigos que esperan noticias de los militares que están en el frente y que "están preocupados".

