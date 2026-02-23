Embajador de Brasil reafirma respaldo a Bachelet para la ONU y ve improbable un veto de EE.UU.

El pasado 2 de febrero, el presidente Gabriel Boric oficializó en La Moneda la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El anuncio contó con el respaldo inmediato de México y Brasil, cuyos representantes diplomáticos participaron en la ceremonia.

Tres semanas después, el embajador de Brasil en Chile, Paulo Pacheco, reafirmó en entrevista con El Mercurio el apoyo de su país y subrayó que la postulación responde a una visión compartida sobre el multilateralismo y la necesidad de reformar el organismo internacional.

“Estamos en un momento geopolítico de cambios importantes. La presidenta Bachelet tiene credenciales inequívocas”, afirmó, destacando además la relevancia de que una mujer y un representante de América Latina y el Caribe puedan ocupar el cargo, vacante para la región desde 1991.

Respecto a un eventual veto de Estados Unidos, Pacheco consideró improbable esa posibilidad. Según explicó, las declaraciones oficiales apuntan a que Washington evaluará las propuestas de cada candidato en función de sus méritos y objetivos. “No creo que haya un veto”, señaló, aunque reconoció que “la campaña y la forma de presentar los principales objetivos serán determinantes en el proceso”.

El diplomático evitó pronunciarse sobre las implicancias internas en Chile, particularmente frente al rol que deberá asumir el Presidente electo José Antonio Kast. Sin embargo, adelantó que “la relación bilateral entre Brasil y Chile seguirá siendo muy importante, independientemente de los cambios políticos en Santiago”.

La invitación realizada por el presidente electo José Antonio Kast a sus pares de Brasil y México para asistir al cambio de mando en Santiago se perfila como una instancia clave para abordar la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

Según el embajador brasileño en Chile, “el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva ya había sido convocado, aunque su presencia aún no está confirmada debido a compromisos oficiales en Brasil con el mandatario sudafricano los días previos”. De todas formas, el diplomático anticipó que una delegación de alto nivel representará a su país y que la ocasión permitirá conversar sobre la postulación y otros temas de la agenda bilateral.

Consultado sobre la afinidad ideológica entre Boric y Lula, el embajador subrayó el carácter pragmático del líder brasileño, capaz de dialogar con actores de distintos sectores políticos.

“Lula tiene mucha experiencia y una gran capacidad para relacionarse con quienes no necesariamente piensan como él”, señaló, recordando sus vínculos en el pasado con mandatarios de Estados Unidos de diversas tendencias.

Respecto al futuro gobierno de Kast frente a la candidatura de Bachelet, el diplomático evitó pronunciarse sobre los procesos internos de Chile. Sin embargo, sostuvo que, en caso de que el nuevo Ejecutivo no respalde la postulación, el proceso seguiría adelante con el apoyo ya comprometido de México y Brasil. “Todavía el tema no está puesto y habría que examinarlo si se produce algún cambio de posición”, puntualizó.

