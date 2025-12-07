Trump anuncia próxima fase de ataques terrestres contra presuntos narcotraficantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó este sábado que su Administración iniciará próximamente operaciones terrestres contra presuntos narcotraficantes en América Latina, en medio de críticas internacionales por la campaña de bombardeos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental.

“Hemos adoptado una postura muy dura, y a la gente le gusta”, afirmó durante un acto en la sede del Departamento de Estado. Trump destacó que el flujo de drogas hacia Estados Unidos por vía marítima se ha reducido en un 94 %, y sostuvo que ahora busca localizar la parte restante del tráfico de estupefacientes.

El mandatario señaló que la siguiente fase de las operaciones incluirá ataques por tierra, asegurando que Washington posee información precisa sobre rutas, edificaciones y residencias de los sospechosos. “Lo sabemos todo sobre ellos”, enfatizó.

Trump también resaltó la gravedad del consumo de drogas en su país, citando la muerte de 300.000 personas el año pasado. “Es como una guerra, una guerra terrible. No voy a dejar que esto siga pasando”, añadió, en alusión a la campaña contra el narcotráfico.

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, sostuvo que los ataques contra embarcaciones “apenas han comenzado”, reiterando el compromiso del Gobierno estadounidense de mantener la presión sobre los supuestos narcotraficantes, a pesar de las críticas internacionales por las operaciones en aguas internacionales que ya han dejado más de 80 muertos.

